Dónde están las operaciones de Chevron en EE.UU.: la filial petrolera que volvió a Venezuela
Mientras mira de cerca la evolución del conflicto entre Donald Trump y Nicolás Maduro, la empresa mantiene un amplio volumen de operaciones
Chevron, una de las petroleras más grandes de Estados Unidos, lleva meses en el centro de la tensión entre Washington y Venezuela. Tras retomar operaciones en el país sudamericano en agosto, la compañía sigue de cerca la evolución del conflicto.
Dónde están las bases terrestres de operaciones de Chevron en EE.UU.
De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial de la petrolera, tiene su sede central en Houston, Texas, y se trata de "una de las compañías energéticas integradas más grandes" del territorio norteamericano.
En lo que respecta a sus operaciones terrestres en EE.UU., tiene presencia en los siguientes estados:
- Texas y Nuevo México: Chevron opera en la Cuenca Pérmica, una región geológica que se extiende en el oeste del Estado de la Estrella Solitaria y el sureste de la Tierra del Encanto. Se la considera como una zona sumamente prolífica para el rubro.
- Colorado: la empresa tiene operaciones de combustible y de gas natural en la Cuenca de Denver-Julesburg, una formación geológica en la ladera oriental de las Montañas Rocosas.
- California: aquí la petrolera se divide en siete ubicaciones de tres condados (Kern, Fresno y Monterey). La extracción en esta región es de crudo, gas natural y electricidad. Chevron destaca que tiene “miles de pozos productivos”.
Las bases marítimas de Chevron para operar en el Golfo de México
Más allá de sus operaciones en tierra, la compañía estadounidense también tiene plataformas petroleras para realizar trabajos en el Golfo de México.
Según presenta la empresa, la región entrega el 14% del crudo estadounidense y representa “algunos de los yacimientos de petróleo y gas con menor intensidad de carbono del mundo“.
Chevron opera en la zona hace más de 85 años y tiene para 2026 el objetivo de producir 300 mil barriles netos de petróleo por día. Posee las siguientes bases marítimas:
- Proyecto Anchor: data de 2024.
- Jack/St. Malo: puede alcanzar una capacidad de 170 mil barriles de crudo por día.
- Big Foot: con una vida útil de aproximadamente 35 años.
- Ballymore Project: tiene una capacidad bruta de 75.000 barriles de crudo por día.
- Blind Faith: ubicada 160 millas (258 km) al sureste de Nueva Orleans. Tiene una extracción de pozos a más de 1800 metros de profundidad.
- Tahití: Chevron calcula que su producción total puede abastecer a 11,5 millones de hogares en un año.
Chevron volvió a Venezuela en agosto después de haber suspendido su presencia
Según la recopilación de oilprice.com, la petrolera volvió a operar en Venezuela en agosto con una licencia restringida, lo que permitió reanudar las importaciones a EE.UU. a un ritmo de 84.000 barriles por día.
Desde que sufrió la revocación total de la licencia en febrero, la compañía se mantiene expectante a la evolución del conflicto geopolítico entre ambas naciones.
A partir de la aplicación de medidas por parte de la administración Trump, como el reciente bloqueo a buques petroleros venezolanos, Chevron mira con atención cuál será el futuro de sus operaciones en el país.
