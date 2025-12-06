Dónde juega Colombia los partidos del Mundial 2026 vs. Uzbekistán, Portugal y el ganador del Repechaje 1

El sorteo del Mundial 2026 definió a todos los grupos que disputarán la primera ronda del torneo. En el caso del Grupo K, la selección de Colombia se enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del Repechaje 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia). Cada uno de los combinados jugará tres partidos durante esta etapa y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, además de la posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros.

Dónde jugará Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, que disputarán un total de 104 partidos.

Las sedes estarán repartidas entre los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y se espera una alta presencia de aficionados en cada ciudad.

El debut de Colombia será ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, el 17 de junio a las 22 hs (ET).

El segundo encuentro lo jugará el 23 de junio ante el ganador del Repechaje 1 en el estadio Akron de Guadalajara a las 22 hs (ET).

El tercer y último partido correspondiente a la fase de grupos será frente a Portugal, el 27 de junio en Miami a las 19.30 hs (ET).

LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).

Todas las sedes de la Copa Mundial 2026

En total, el torneo contará con 16 ciudades sede, distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, donde se jugarán los 104 partidos del certamen, según datos de la FIFA.

El listado de todas las sedes mundialistas es el siguiente:

Estadios de Canadá

Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.

cuenta con una capacidad de . Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos. BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

Estadios de México

Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas . Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.

tiene capacidad para . Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final. Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores . Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos.

con capacidad para . Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos. Estadio Monterrey: tiene una capacidad para 53.500 personas. En la sede se jugarán tres partidos en la zona de grupos y uno en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos

Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.

tiene capacidad para Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales. Estadio de Boston : capacidad de 65 mil hinchas . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

: capacidad de . Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

presenta una capacidad para y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal. Estadio de Houston : posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

: posee una capacidad de y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

presenta capacidad de . Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final. Estadio de Los Ángeles ﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

﻿: cuenta con capacidad para y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final. Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

dispone de una capacidad de . Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto. Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final .

capacidad para Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y . Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.

presenta una capacidad para . En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final. Estadio del Área de la Bahía de San Francisco ﻿: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.

﻿: tiene una capacidad para Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final. Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

