Dónde queda Groenlandia y a qué distancia está de Estados Unidos

Groenlandia volvió al centro del debate en Estados Unidos luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien reiteró su interés en la isla por razones estratégicas. A partir de sus dichos, surgieron dudas sobre su ubicación y qué tan cerca está del territorio estadounidense.

Así se puede llegar desde EE.UU. a Groenlandia

Groenlandia está ubicada en el Atlántico Norte, entre América del Norte y Europa. Si bien no es un destino cercano, en términos de vuelos directos, hay rutas comerciales que conectan a EE.UU. con distintas ciudades de la isla.

Las más comunes y con mayor cantidad de vuelos comerciales, según Booking, son:

Aeropuerto internacional de Baltimore, Washington al Aeropuerto de Nuuk : la distancia de vuelo es de 2003 millas (3224 kilómetros).

: la distancia de vuelo es de 2003 millas (3224 kilómetros). Aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth al Aeropuerto de Ilulissat : 3066 millas (4935 kilómetros).

: 3066 millas (4935 kilómetros). Aeropuerto internacional John F. Kennedy al Aeropuerto de Nuuk: 1852 millas (2982 kilómetros).

Groenlandia ocupa una posición geopolítica estratégica, situada entre Estados Unidos y Europa AFP/Pexels

La isla es uno de los lugares más fríos del mundo, al estar en medio del círculo polar ártico. Geográficamente, pertenece al continente americano, pero forma parte del Reino de Dinamarca y cuenta con un régimen de autogobierno.

¿Cuánto cuesta volar de EE.UU. a Groenlandia?

El precio de un vuelo del país norteamericano a Groenlandia puede variar. En general, el costo promedio oscila en 2220 dólares, con salida desde Aeropuerto internacional de Baltimore - Washington y llegada a Aeropuerto de Nuuk.

Viajar desde Texas y Nueva York representa una mayor cantidad de horas. En cuanto a la duración del viaje, los tiempos estimados del vuelo suelen ser:

Aeropuerto internacional de Baltimore a Nuuk : tiempo medio de vuelo de 11 horas con 10 minutos.

: tiempo medio de vuelo de 11 horas con 10 minutos. Aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth a Aeropuerto de Ilulissat : 17 horas con 50 minutos.

: 17 horas con 50 minutos. Aeropuerto internacional John F. Kennedy a Aeropuerto de Nuuk: 20 horas, dependiendo de las conexiones.

Una publicación que hizo Katie Miller sobre Groenlandia Fuente: X

Qué tiene que ver Groenlandia con Estados Unidos

En Groenlandia se encuentra la base militar que Estados Unidos tiene más al norte, conocida actualmente como Pituffik Space Base (antes Base Aérea Thule).

Fue construida en 1951 y cumple un rol estratégico de vigilancia y alerta temprana, especialmente en sistemas de detección de misiles balísticos.

En ese sentido, Donald Trump ha insistido varias veces que considera clave el control estratégico de la isla para la seguridad nacional.

En un principio, las intenciones de EE.UU. alarmaron a muchos líderes mundiales, sobre todo a los europeos. Las alertas aumentaron cuando Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa estadounidense, dijo que “utilizar el ejército estadounidense siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ofrece una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia Oscar Scott Carl - Ritzau Scanpix Foto

La prensa la cuestionó recientemente sobre los dichos de guerra y Leavitt lo negó categóricamente. La funcionaria aseguró que, aunque usar el ejército norteamericano es una opción, la “primera opción de Trump siempre ha sido la diplomacia”.

Por su parte, Stephen Miller, Subdirector de Despacho de la Casa Blanca, reafirmó que EE.UU. no planea una intervención militar. “No hay necesidad de siquiera pensar o hablar sobre esto en el contexto de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, dijo.