Trabajaba en eBay, inició un negocio secundario en su garaje y hoy genera más de 1000 millones de dólares

Sandra Oh Lin tenía una sólida trayectoria en empresas de tecnología y comercio electrónico, cuando en 2011 decidió probar algo nuevo. Inspirada en sus tres hijos, comenzó a desarrollar juegos y actividades educativas que estimularan la creatividad y curiosidad de los niños. Su propuesta ganó adeptos y hoy, el emprendimiento que nació en el garaje de su casa, es una compañía que genera ingresos por más de 1000 millones de dólares al año.

De eBay a ser dueña de su propia empresa

Antes de convertirse en emprendedora, Lin había trabajado durante siete años en eBay, donde tuvo un rol de liderazgo. “Había lanzado PayPal Mobile y dirigía el negocio de la moda” del gigante del comercio electrónico, le contó a Entrepreneur. Tras esa etapa, exploró una iniciativa vinculada al mundo de la moda en una start-up, pero pronto giró hacia un concepto distinto: crear cajas con proyectos prácticos, diseñados para estimular la creatividad infantil.

Kiwico se convirtió en una empresa exitosa, con propòsito Facebook: Kiwico

La emprendedora halló la inspiración para fundar KiwiCo, que hoy es su empresa millonaria, en su propia familia. Lin explicó que buscaba actividades para incentivar a sus hijos. “Quería que crecieran sintiendo que podían imaginar y mejorar el mundo que los rodeaba”, dijo.

Su formación como ingeniera le permitió ver en la construcción y en la exploración manual un medio ideal para potenciar la confianza creativa.

Sus primeros pasos como emprendedora: red de contactos y aprendizaje

El negocio inició con experimentos caseros. “Comencé creando proyectos prácticos para mis hijos. Luego, los compartí con amigos y familiares durante las citas de juego”, relató.

El entusiasmo de los otros padres y niños le dio la pista de que había un mercado real para su idea.

Los juegos desarrollados por KiwiCo estimulan a los niños en áreas de conocimiento científico Facebook: Kiwico

Con esa convicción, se apoyó en su red de contactos y avanzó en la búsqueda de capital. “Recaudamos un poco más de US$10 millones en fondos de riesgo. A partir de ahí, pudimos ser rentables y con un flujo de caja positivo, y financiar nuestro propio crecimiento”, detalló.

Aunque tenía experiencia en diseño de productos y comercio electrónico, Lin reconoció que hubo áreas completamente nuevas para ella, como la cadena de suministro y las operaciones. “Tenía mucho que aprender”, admitió.

Para resolverlo, buscó la guía de expertos como Mike Smith, exdirector de operaciones de Walmart.

Los errores y las lecciones de la cultura empresarial

El crecimiento también le dejó enseñanzas. Lin reveló que subestimó la importancia de la cultura corporativa en los primeros años: “Si bien pude comprender eso académicamente, lo dejé de lado cuando debería haberlo abordado antes”. Esa falta de enfoque inicial llevó a hacer contrataciones que no se alineaban con la misión de la compañía. “Tuvimos que corregir el rumbo, lo cual fue costoso”, aseguró

La visión de la empresa es estimular a los líderes del mañana en arte y ciencia Facebook: Kiwico

Uno de los recuerdos más claros de los comienzos fue el primer envío de productos: “Solo teníamos 19 cajas para enviar y nos tomó todo el día empaquetarlas y enviarlas. Al final, estábamos exhaustos y nos mirábamos como diciendo: ‘Tiene que haber una mejor manera’”. Esa experiencia reveló la necesidad de implementar procesos más eficientes para poder escalar.

Años más tarde, la pandemia puso a prueba la capacidad operativa de la empresa. “Uno de nuestros desafíos más difíciles fue obtener suficientes suministros para satisfacer la demanda. En los años transcurridos desde entonces, hemos visto una buena cantidad de altibajos en ese frente, pero una cosa se ha mantenido constante: la importancia de relaciones sólidas y de confianza con nuestros proveedores”

La empresa que nació en una casa y ahora está en 40 países

El modelo de suscripción permitió ingresos constantes desde el inicio. “Lo que comenzó en mi garaje se convirtió en una empresa que envió más de 50 millones de cajas a familias en más de 40 países”.

Para Lin, uno de los aspectos más gratificantes es el vínculo de su empresa con su propia familia. “Mis hijos fueron la fuente original de inspiración para la empresa, y continúan siendo probadores críticos de nuestros productos para garantizar que estamos creando las mejores actividades prácticas”, dijo.