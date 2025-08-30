“Draped Bust No Stars”: la moneda de oro de 25 centavos sin estrellas que en realidad vale US$3,5 millones

Las monedas de colección tienen un valor que excede por mucho su denominación. Para especialistas y aficionados, ciertos ejemplares representan hitos históricos y artísticos que completan series de gran prestigio. En ese grupo se encuentra el cuarto de águila de oro de 1796 sin estrellas en el anverso, más conocido como Draped Bust No Stars, una pieza cuya demanda alcanzó precios millonarios.

Por qué es valiosa la moneda de 1796

Se trata de una emisión particular dentro de la historia de la Casa de la Moneda de Filadelfia, que en sus primeros años enfrentó limitaciones de personal, equipo y suministro de metales preciosos. Esta situación marcó el ritmo de producción de las primeras piezas de oro, iniciada en 1795 con las denominaciones de cinco y diez dólares.

Una de las características valiosas de esta pieza es que en el diseño del anverso no lleva estrella, como sí las llevan las ediciones posteriores Heritage Auctions - Foto Heritage Auctions

El cuarto de águila de oro, de US$2,50, comenzó a producirse al año siguiente, con un detalle que lo diferenció de todos los demás: la ausencia de estrellas en el anverso. En ese periodo, se fabricaron únicamente 963 unidades del Draped Bust No Stars, lo que lo convirtió en un ejemplar de tirada mínima.

El diseño original, realizado por Robert Scot, mostraba a la figura de la Libertad con gorro, orientada a la derecha, y sin ningún motivo adicional en el campo de la cara frontal, más allá de la palabra “LIBERTY” y la fecha. En el reverso, el águila heráldica con escudo al pecho, rama de olivo, flechas y el lema “E Pluribus Unum” en una cinta completaban la composición.

Ese mismo año se decidió modificar el diseño e incluir estrellas en el anverso, en correspondencia con los estados de la Unión. Así, los ejemplares posteriores de 1796 incorporaron trece símbolos estelares alrededor de la figura de la Libertad, lo que convirtió a la primera emisión sin esta característica peculiar en un caso excepcional dentro de toda la numismática estadounidense.

Rareza y supervivencia de la moneda “Draped Bust No Stars”

Los especialistas coinciden en que el bajo número de piezas producidas y las posteriores fundiciones de monedas de oro hicieron que la población de ejemplares supervivientes fuera aún más reducida. Parte de estos ejemplares desapareció al ser fundidas cuando el valor del metal superó al nominal.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), las estimaciones varían. Algunos datos sostienen que apenas existen entre 30 y 40 ejemplares conservados; otros amplían la cifra a cerca de 100 o 125 ejemplares. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de una rareza difícil de localizar en cualquier grado de conservación.

De los ejemplares que llegaron a la actualidad, una parte significativa presenta señales de acuñación débil, fisuras en troqueles o marcas de ajuste. Estos detalles son característicos de la época, ya que los métodos de producción eran rudimentarios en comparación con los sistemas modernos.

El ejemplar presenta 16 estrellas en su reverso Heritage Auctions - Foto Heritage Auctions

Cómo identificar una “Draped Bust No Stars” auténtica

La principal característica que permite reconocer la moneda es la ausencia total de estrellas en el anverso, algo único en la serie de busto drapeado en oro. Todas las demás emisiones de la época incluyen estos astros como elemento decorativo.

Entre otro de los detalles a observar se encuentran:

Año: 1796.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scot.

Diámetro: 20,00 milímetros.

Peso: 4,37 gramos.

Acuñación: 963.

Composición: 91,7% de oro, 8,3% de cobre.

Anverso: se muestra la figura de la Libertad con capucha, mirando hacia la derecha, en campo liso, con la palabra “LIBERTY” en el borde superior. La fecha aparece centrada en la parte inferior.

Reverso: muestra un águila heráldica con las alas completamente desplegadas y adornadas con un escudo que cubre el pecho, sobre su cabeza la rodean 16 estrellas y nubes, que reflejan la incorporación de Tennessee como decimosexto estado de la Unión en junio de ese año. Más adelante, la Casa de la Moneda estandarizó el diseño a 13 estrellas, en representación de las colonias originales. Una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM” cuelga del pico. La garra derecha del águila sostiene un haz de flechas en una garra y una rama de olivo en la otra. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” aparecen en la periferia superior. No se menciona ninguna denominación.

El ejemplar fue calificado como MS62+ debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions - Foto Heritage Auctions

Cuánto vale en la actualidad una moneda estadounidense de 1796

El Draped Bust No Stars es una de las monedas más buscadas en subastas especializadas. Según la guía de precios de PCGS, incluso ejemplares en grados relativamente bajos, como 45, pueden alcanzar valores de alrededor de US$180 mil.

No obstante, las piezas mejor conservadas superan con amplitud estas cifras. Una acuñación con calificación MS62+ fue vendida por US$2,16 millones en una subasta de Heritage Auctions. Ejemplares con grados superiores, como MS65 o más, pueden llegar a alcanzar los US$3,5 millones.

Estas cifras reflejaron no solo su rareza, sino también el interés constante de los coleccionistas por completar series de cuartos de águila, una denominación que se mantuvo en circulación entre 1796 y 1929 con numerosas variantes.

El contexto en que fue acuñado, la escasa producción y la rápida modificación del diseño convirtieron a la Draped Bust No Stars en una pieza de referencia para quienes estudian el desarrollo de la Casa de la Moneda en Filadelfia. Además, su singularidad hizo que se ubique en la lista de los 100 ejemplares más importantes de EE.UU.