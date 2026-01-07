El ácido chiste con el que Jimmy Kimmel apuntó contra Trump por la captura de Maduro: “Es un criminal y dictador, pero...”

Después del ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que capturó al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, el presentador de televisión Jimmy Kimmel nombró a Donald Trump durante el habitual monólogo de su programa, Jimmy Kimmel Live!, y apuntó contra él con un humor ácido en alusión al episodio en Caracas. El conductor, que ya había tenido varios cruces con el presidente e incluso sufrió una prohibición para salir al aire el año pasado, comparó el republicano con el mandatario venezolano con una ironía y cuestionó la operación.

“El presidente se ve envuelto en un escándalo sexual, así que ataca a un país más pequeño para distraernos. Con lo cual aquí estamos, distraídos”, comenzó Kimmel durante su programa y dio pie para abrir como tema principal de su monólogo a la operación de este sábado. “El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron capturados por la fuerza en su casa en Caracas y llevados a Nueva York”, mencionó.

Luego relató: “Trump vio cómo se desarrollaba la operación en tiempo real desde el búnker de su sótano en Mar-a-Lago. Se llamó Operación Resolución Absoluta, que es un título que definitivamente fue generado por ChatGPT”. Además sumó otro chiste: “Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, sobre todo ahora que Diddy [el rapero Sean Combs] está preso”.

Kimmel sostuvo que, tras meses de escalada en el conflicto, Trump decidió que el líder del régimen tenía que irse del poder y remató: “Sí, es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera, mientras él y su familia se llenaban los bolsillos, pero Maduro tampoco es un santo”.

Después de ser aplaudido por el público presente en el estudio de televisión, el presentador hizo un silencio y dijo: “Así que, con Maduro fuera, la pregunta es quién va a gobernar Venezuela. Y la respuesta es este tipo”. Acto seguido se proyectó un video de la conferencia de Trump de este martes, en la que, entre otros puntos, destacó que Estados Unidos se quedaría con parte del petróleo venezolano.

“Él va a gobernar Venezuela. Ni siquiera puede gobernar su país. Lleva 10 años prometiendo un plan de sanidad y ahora gobierna otro país que aseguro que no podría localizar en un mapa. Apostaría por eso. ¿En qué está pensando? ¿No es suficiente con gobernar Estados Unidos? Si buscás un reto, probá con una sentadilla“, reaccionó Kimmel.

Por otra parte, el conductor se refirió a otro asunto de la agenda de Trump: el interés de Estados Unidos de quedarse con Groenlandia. Al respecto, Kimmel declaró: “Dice que la necesitamos para la seguridad nacional y que la Unión Europea debería hacer que eso suceda porque a él siempre le gustó ese país: es helada y blanca como la mujer con la que se casó. Y eso es lo que siente”.

El duro mensaje de Jimmy Kimmel contra Donald Trump en la televisión británica

A finales de 2025, después de un año de interminables idas y vueltas entre el presidente y el conductor, Kimmel lanzó un duro mensaje contra Trump en la televisión británica. Lo acusó de ser un “tirano” y de “creerse rey” en el marco del Mensaje Alternativo de Navidad, que esta vez estuvo a cargo de Kimmel, y es transmitido por Channel 4 desde 1993.

En este sentido, aseguró que “la tiranía está en auge” en los Estados Unidos gracias a Trump y reflexionó sobre la frustrada cancelación de su programa de entrevistas, luego de que el gobierno estadounidense se escandalizara por una serie de comentarios que realizó luego del asesinato del militante de extrema derecha Charlie Kirk. “Intentó callarme porque no lo adoro de la forma en que a él le gusta ser adorado”, disparó.

Además, comparó su regreso a la pantalla después de la suspensión con un “milagro navideño” y aseguró que ABC debió dar vuelta atrás en su decisión gracias a “la gente” que “se puso de pie para apoyar la libre expresión”.