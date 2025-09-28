El aeropuerto que tiene la mejor conectividad de EE.UU.: “Motivo de orgullo” para Illinois

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago fue reconocido como la terminal aérea con mejor conexión en Estados Unidos, de acuerdo con el Índice de Megacentros 2025 de la Guía Oficial de Aviación (OAG, por sus siglas en inglés). El estudio lo ubicó primero en EE.UU. y séptimo en el mundo.

Durante el día con mayor tráfico del año, O’Hare ofreció conexiones hacia 214 destinos dentro del país norteamericano, cifra que lo sitúa por encima de cualquier otro aeropuerto estadounidense. La clasificación reflejó tanto el alcance de su red aérea como el volumen de pasajeros que utilizan sus instalaciones como punto de enlace hacia otros destinos.

O'Hare registró cifras récord de tráfico durante julio de 2025 al procesar más de 8,26 millones de pasajeros Facebook Chicago O'Hare International Airport

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, junto al Departamento de Aviación de la ciudad, destacó el reconocimiento como un reflejo de la relevancia de la aviación local.

“La fortaleza del mercado de la aviación de Chicago no es solo un motivo de orgullo, sino una ventaja competitiva para nuestra ciudad y nuestra región”, declaró Johnson en un comunicado oficial. “Ser nombrado el aeropuerto mejor conectado del país significa que los habitantes tienen más opciones, las aerolíneas tienen más oportunidades y nuestra ciudad sigue destacando como un centro global de primer nivel para los negocios y el turismo”, aseguró.

O’Hare registra cifras récord de pasajeros en 2025

El reconocimiento llegó en un año en el que O’Hare alcanzó sus cifras de tráfico más altas en casi siete décadas de operaciones. Solo en julio de 2025, según los datos de tráfico aéreo publicados por el Departamento de Aviación de Chicago (CDA, por sus siglas en inglés), el aeropuerto recibió a más de 8,26 millones de pasajeros, lo que superó el récord histórico que había alcanzado en julio de 2019. El promedio diario superó los 266 mil viajeros, lo que confirma su rol clave como centro de conexiones.

Michael McMurray, comisionado del CDA, afirmó que estos resultados muestran la importancia de las inversiones en modernización de terminales y ampliación de capacidad. “Chicago es insuperable en la aviación estadounidense, y esta clasificación demuestra que nuestras inversiones sostenidas tanto en O’Hare como en Midway están dando sus frutos”, dijo.

La instalación aeroportuaria de Illinois proporcionó conexiones potenciales a 214 destinos nacionales durante el día de mayor actividad aérea del año Facebook Chicago O'Hare International Airport

La importancia estratégica del aeropuerto de Chicago en la red aérea global

De acuerdo con el estudio de OAG, la clasificación de la terminal aérea se basa en el número de conexiones posibles en un solo día de máxima actividad, dentro de lo que se consideraron factores como la ventana de tiempo entre vuelos y la cobertura de destinos. En este sentido, el Aeropuerto Internacional O’Hare no solo encabezó la lista de EE.UU., sino que se mantuvo como un punto estratégico para el tránsito aéreo global.

En la comparación mundial, O’Hare avanzó dos posiciones respecto al año pasado y alcanzó el séptimo lugar. El informe destacó que el crecimiento se debe a un aumento del 17% en las conexiones potenciales y la adición de 15 destinos más dentro de su red.

Aunque actualmente ocupa el séptimo lugar, el informe recordó que hace una década la terminal aérea de Chicago estaba en la segunda posición global, lo que refleja tanto la consolidación de otros aeropuertos internacionales como los cambios en las rutas a nivel global.

Tras destacar la terminal aérea de Chicago, el ranking doméstico estadounidense posicionó a Atlanta en segundo lugar Facebook Chicago O'Hare International Airport

Ranking de los aeropuertos mejor conectados en Estados Unidos

El Índice de Megacentros 2025 de la OAG publicó un listado con los aeropuertos que destacan por la mayor cantidad de conexiones potenciales dentro de EE.UU. O’Hare encabeza la lista, seguido de Atlanta, Dallas-Fort Worth, Denver y Charlotte.

El Top 10 de las terminales aéreas mejor conectados de EE. UU. quedó conformado de la siguiente manera:

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD).

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL).

Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW).

Aeropuerto Internacional de Denver (DEN).

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT).

Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA).

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS).

Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW).

Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH).

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Estos resultados confirman que la terminal aérea de Chicago se posiciona como la principal puerta de acceso aérea en el país norteamericano, tanto para viajeros domésticos como para aquellos que buscan conexiones internacionales.