Buenas noticias para Chicago: la millonaria obra en el Aeropuerto O’Hare que mejorará la experiencia de los pasajeros

El Aeropuerto O’Hare de Chicago inició la construcción de la millonaria terminal Concourse D, un proyecto que promete transformar la experiencia de los pasajeros. Con 19 nuevas puertas, áreas verdes interiores y un salón de doble altura con vistas al skyline, la obra busca reducir costos de energía, agilizar los traslados y consolidar el complejo como uno de los aeropuertos más modernos del mundo.

Cómo es la terminal Concourse D en el Aeropuerto O’Hare

Según detalló Fox 32, este lunes se comenzó la construcción del nuevo edificio, ubicado al sur de la Terminal 1. El diseño reducirá a la mitad los costos de calefacción y refrigeración, contará con vegetación y arbustos vivos, y un salón de doble altura ofrecerá vistas del skyline.

La construcción del Aeropuerto O'Hare comenzó el pasado lunes Renderings by NORVISKA

Entre los servicios que ofrecerá se encuentran salas de espera, locales comerciales y un espacio de recreación infantil. “La planificación aeroportuaria no solo mira el próximo año, sino que se proyecta pensando en la próxima generación”, dijo Michael McMurray, comisionado del Departamento de Aviación de Chicago, a NBC Chicago.

Como parte de las mejoras, se construirá un espacio abovedado de múltiples niveles con un óculo. “Es un tragaluz circular que dirige la luz natural al edificio y ayuda a orientar a los viajeros desde el momento en que llegan”, explicó Scott Duncan, socio de la firma de arquitectura Skidmore, Owings and Merrill.

En la inauguración de la obra, Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, afirmó: “Comenzamos a construir el futuro de O’Hare, la puerta de entrada de Chicago al mundo y nuestra puerta al mundo”. Indicó que representa la primera terminal de gran envergadura que se construye en O’Hare en más de tres décadas, según detalló ABC 7 Chicago.

Cuándo estará lista la construcción de la terminal Concourse D

Se espera que la obra esté lista en 2028. Una vez finalizada la construcción, Concourse D podrá recibir tanto aviones de vuelos nacionales, como de rutas internacionales. Esta capacidad facilitará un mayor flujo de pasajeros y conexiones aéreas a nivel global.

El aeropuerto estará terminado en 2028

La administración local indicó que el proyecto generará aproximadamente 4000 empleos, mientras la pista y la zona de trabajo continúan con la operación de 120 aeronaves por hora. “Cada vez que visitamos este aeropuerto y que invertimos en él, creamos en empleos, apoyamos a nuestros vecindarios, fortalecemos a las familias trabajadoras y contribuimos en la próxima generación de chicanos”, afirmó Johnson.

Timmy Knudsen, el concejal del 43.º distrito, anunció: “O’Hare es lo que mantiene en funcionamiento el motor del estado. Esta es la razón por la que empresarios llegan y salen cada semana llenando nuestros hoteles y por la que nuestros restaurantes del centro se llenan. Nuestros enormes festivales y convenciones solo operan cuando O’Hare funciona”.

Las instalaciones incluirán salas de espera, zonas comerciales y un área de juegos para niños

Por su parte, la senadora estadounidense Tammy Duckworth afirmó que esta histórica expansión garantizaría beneficios para los habitantes de Illinois. “El hecho de que el octavo aeropuerto más concurrido del mundo aumente su capacidad de puertas es una decisión evidente para aerolíneas, tripulaciones y pasajeros. Me enorgullece ver que este proyecto comience y acerque a O’Hare a que los viajes aéreos sean más fluidos, seguros y confiables para el público viajero”, comentó.