El aspecto que más le critican a Ana de Armas como Marilyn Monroe en Blonde: “No me convence”

Cuando salió el tráiler de Blonde, la película de Netflix que retratará la mirada al ascenso, la fama y la épica desaparición de Marilyn Monroe, según se lee en su propia descripción, las reacciones fueron inmediatas y entre ellas estaban las de los fanáticos, que agradecieron que por fin se cuente esta historia. Sin embargo, para otros, más allá del guion basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates -que también causó debate- hubo un detalle que no los convenció y muchos se fueron a Twitter para hacer visible su descontento.

En este sentido, criticaron el acento de Ana de Armas, quien le dará vida a Marilyn en esta producción y que compartirá pantalla con Adrien Brody, como Arthur Miller, Bobby Cannavale, como Joe DiMaggio, y Caspar Phillipson, como John F. Kennedy.

De acuerdo con múltiples informes, Ana aprendió inglés ya como adulta, en 2015, y antes de esta película -que podría ser una apuesta para el Oscar- dijo que pasó casi un año entero perfeccionando su acento con Jessica Drake, la legendaria actriz y entrenadora de dialectos.

Blonde. L to R: Adrien Brody as The Playwright & Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Prensa Netflix

Cuando salió el adelanto, la sorprendente caracterización de Ana de Armas se volvió tendencia, sobre todo después de unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, pero algunos todavía no pueden superar la voz que le dio a su personaje, dado que aún se percibe un acento que se inclina al español. Ana de Armas es cubana y su manera de hablar causó tensión y críticas entre los fanáticos más leales de Marilyn Monroe. Ella viajó a Estados Unidos cuando ya era una adulta y, en casi todas sus películas, aplicó su acento natural. En este filme, la exigencia para su pronunciación es otra, ya que representa un personaje de la vida real y con raíces norteamericanas.

Netflix presenta el adelanto de Blonde, protagonizada por Ana de Armas

Los comentarios mencionaron que esperaban que Ana sorprendiera con este detalle porque se trata de una cinta que podría cambiar su carrera -las películas biográficas son grandes candidatas a los premios Oscar. Además, la actriz dijo públicamente que tuvo una capacitación profesional para que su interpretación fuera más creíble.

“Estoy tan desgarrado por esto. Amo a Ana de Armas, pero su acento realmente me saca del tráiler, lo cual no es del todo culpa suya. Simplemente no me convence. Definitivamente la veré, tal vez sea mejor en contexto”, compartió un tuitero.

“Sé que la película aún no ha salido, pero Blonde protagonizada por Ana de Armas se ve impresionante y las escenas me dan escalofríos, aunque todavía se escucha su acento muy fuerte. Estoy muy sorprendido de que pensaran que sonaba como Marilyn porque no es así”, escribió otra persona.

“Otro ejemplo más de una actriz que no hace que su personaje sea creíble debido a su acento. No estoy dispuesto a fingir que Marilyn Monroe era hispana solo para que Ana de Armas pueda trabajar. Y por cierto, amo a Ana, pero este fue un gran fracaso de casting”, dijo alguien más.

Algunos usuarios no se mostraron convencidos por la interpretación de Ana de Armas como Marilyn Monroe Twitter

La defensa a Ana de Armas como Marilyn Monroe

Aunque no a todos les encantó su interpretación, también hubo quienes la defendieron y destacaron su gran caracterización para el personaje. También pidieron a los demás ser capaces de ver mucho más allá del acento y aseguraron que quienes solo se fijaban en este detalle caían en lo xenófobo, por lo que se podría decir que en Twitter hay un acalorado debate.

“Todos parecen obsesionados con el acento de Ana de Armas en Blonde, pero creo que eso solo hace que la película sea más interesante; enfatiza el artificio inherente en las películas biográficas (y en la actuación en general), lo que en mi opinión es apropiado en un trabajo aparentemente dedicado a explorar el artificio versus la realidad”, escribió alguien más para defender a la actriz.

Defiende a Ana de Armas tras el adelanto de Blonde @woahitsjuanito

El estreno de Blonde, con Ana de Armas, llegará el próximo 28 de septiembre, una fecha muy esperada no solo por los fanáticos de Marilyn Monroe, sino también por los seguidores de la actriz y amantes del cine.