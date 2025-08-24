Ordenar un auto por Amazon: los tres simples pasos para comprar un vehículo usado por la compañía Hertz

Con el objetivo de reforzar sus operaciones minoristas, la compañía de alquiler de vehículos Hertz anunció una alianza con Amazon. A través de la empresa de Jeff Bezos, Hertz comenzará a vender sus autos usados.

Cómo comprar un auto de Hertz en Amazon

Gracias a esta colaboración, los usuarios podrán ver el catálogo de autos seminuevos de Hertz a través de Amazon Autos. Se puede realizar la compra en línea y firmar la documentación de manera electrónica para adquirir el modelo deseado.

Se pueden comprar autos nuevos y usados en Amazon (amazon.com)

Buscar, elegir y comparar : a través de los filtros del sitio web, cuyo apartado de autos está aún en versión beta, se puede rastrear los vehículos pertenecientes a Hertz, elegir uno y comparar los precios

: a través de los filtros del sitio web, cuyo apartado de autos está aún en versión beta, se puede rastrear los vehículos pertenecientes a Hertz, elegir uno y comparar los precios Pagar : se puede solicitar un financiamiento personalizado o explorar opciones de arrendamiento. También se puede pagar el vehículo de contado y en efectivo

: se puede solicitar un financiamiento personalizado o explorar opciones de arrendamiento. También se puede pagar el vehículo de contado y en efectivo Recoger: una vez que se concluyó la selección y compra, el cliente puede dirigirse al concesionario de Hertz más cercano para ver la unidad. Se puede hacer una prueba de manejo antes de finalizar la compra y llenar la documentación faltante; si el cliente no está convencido, puede anular la transacción.

Sin embargo, hasta el momento aún no aparecen en Amazon Autos opciones para comprar algún vehículo de Hertz, pese a que la empresa ya lo anunció en un comunicado en su página oficial. Se estima que en los próximos días ya estarán en línea.

La empresa de autos aseguró que los clientes tendrán mantenimiento del vehículo desde el primer día de compra y que podrán recoger sus unidades en un máximo de tres días después de confirmar la transacción.

En qué ciudades de EE.UU. se pueden comprar autos Hertz en Amazon

Según la CNBC, los clientes que viven a menos de 75 millas (120 kilómetros) de las cuatro ciudades donde iniciará la colaboración entre Hertz y Amazon, que son Dallas, Houston, Los Ángeles y Seattle, ya pueden comenzar a buscar los productos de la firma de alquiler.

Clientes de Amazon Autos pueden recoger su vehículo cerca de sus hogares (amazon.com)

Eventualmente, aun sin especificar una fecha estimada, Hertz tiene planes de expandir esta alianza a 45 ubicaciones en Estados Unidos. Amazon lanzó la sección de venta de autos en diciembre de 2024, en un inicio, limitado solamente a la venta de vehículos Hyundai nuevos y seminuevos certificados, mediante una asociación con el fabricante surcoreano, de acuerdo con The Verge.

La cadena detalló que Hertz será el primer concesionario de flotas de autos de Amazon y ofrecerá vehículos seminuevos de diversas marcas como Toyota, Ford, Chevrolet y Nissan.

Expansión de la presencia digital de Hertz

Hertz señaló que venden miles de autos cada año, además de operar su negocio exclusivo de alquiler de vehículos, por lo que su objetivo a corto plazo es reinventar la experiencia de compra y llegar a todo tipo de clientes, ya sea en persona o en línea.

Hertz venderá autos usados en Amazon (amazon.com)

Jeff Adams, vicepresidente ejecutivo de Ventas de Autos de Hertz, dijo que Amazon Autos es un socio ideal para ayudarles a mejorar y expandir su presencia digital, ya que se trata de un mercado de gran alcance donde millones de personas realizan compras con confianza y seguridad.

La estrategia forma parte del plan de la empresa iniciado a principios de 2025, para impulsar su negocio minorista mediante el aumento de su presencia en línea, la difusión de la marca Hertz Car Sales y el desarrollo de alianzas estratégicas de este tipo.

Después de declararse en bancarrota en 2020 y afrontar el fracaso de sus vehículos eléctricos poco después, la firma presentó en 2024 su plan de reestructuración, con un enfoque en la gestión de flotas, la optimización de ingresos y la rentabilidad, detalló CNBC.