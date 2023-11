escuchar

La oportunidad de escuchar la música de Taylor Swift y viajar por el mar, rodeados de una ambientación apropiada, es el sueño hecho realidad para muchos swifties, quienes podrán embarcarse en un tour jamás pensado con la música de The Eras Tour. Una agencia de viajes llamada Marvelous Mouse Travels planeó un paquete con crucero de cuatro noches en un paseo por las Bahamas, al que llamaron “In My Cruise Era… Allure of the Seas“, mismo que zarpará el 21 de octubre de 2024 y que se viralizó sobre todo entre los amantes de la cantante estadounidense.

Los fieles seguidores de la música de Taylor Swift podrán navegar a bordo del Allure of the Seas, que pertenece al Royal Caribbean, el cual cuenta con un parque acuático y divertidos juegos, además de un agradable espacio para intercambiar pulseras de la amistad y disfrutar de un karaoke temático. Las actividades a bordo incluyen una fiesta con toda la música de la cantante y trivias sobre su vida para poner a prueba todos los conocimientos. Cada noche habría una temática con el vestuario específico de cada era.

Taylor Swift en uno de sus shows de The Eras Tour RS fotos

Los puertos de escala, según la agencia, son:

Día 1: salida del Puerto de Miami

Día 2: día perfecto en Coco Cay: ¡la isla privada de Royal Caribbean!

Día 3: Nasáu, Bahamas

Día 4: a disfrutar de la belleza del mar

Día 5: llegada al Puerto de Miami

El costo por las habitaciones para dos personas tienen un precio base de US$1573. La agencia de viajes también ofrece dormitorios con vista al mar con un costo de US$1967 y cuartos con balcón al interior del crucero a un costo de US$1851, pero esos últimos ya no tienen disponibilidad. “La propina automática del servicio es de US$16 por persona, por día, para huéspedes en Junior Suites e inferiores”, explica el sitio del tour. “Como una forma de recompensar a los miembros de la tripulación por su excelente servicio, las propinas se comparten entre el personal de comedor, bar y servicios culinarios, los asistentes de camarote y otros equipos de servicios del hotel”, agregaron.

El barco y el tour “In My Cruise Era… Allure of the Seas” no tiene ninguna relación con Taylor Swift, explica The Cut, a diferencia de la embarcación Goop, que sí tiene todo el patrocinio de Gwyneth Paltrow. La nave marítima swiftie saldrá de Miami un día después del último show de The Eras Tour en la Ciudad del Sol. Hasta el momento, el perfil de Facebook destinado a darle seguimiento a todas las dudas ha tenido un buen acogimiento por parte de las fans de la cantautora.

El éxito de Taylor Swift; un fenómeno con su álbum reciente

De acuerdo con informes de Universal Music, 1989 (Taylor’s Version), el lanzamiento más reciente de Swift, tiene 3,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo y más de 1,6 millones solamente en Estados Unidos. Este disco, que forma parte de sus regrabaciones para retomar los derechos de sus obras, tiene 21 canciones, entre ellas, “I Know Places”, “This Love” y “Wildest Dreams”.