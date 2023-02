El diálogo en el aire de los pilotos que derribaron un Ovni en Estados Unidos

escuchar

En las últimas dos semanas, el ejército de Estados Unidos ha tenido que derribar tres objetos voladores no identificados (Ovnis), sin que hasta el momento se sepa su origen. Al principio, se pensaba que podrían ser de espionaje, pero las investigaciones continúan. En ese contexto, un audio de los pilotos que derribaron uno de estos artefactos ha causado intriga por la conversación que tuvieron mientras lanzaban el misil.

El pasado fin de semana, los integrantes de las fuerzas armadas avistaron un nuevo objeto en el cielo del lago Huron, en Michigan. La aparición causó una nueva emergencia, ya que se trataba del tercer globo en poco tiempo: el 4 de febrero se derribó uno en Carolina del Sur y el 10 de febrero otro en Alaska. Por lo tanto, los mandos militares enviaron un avión de combate F-16 para eliminarlo.

Los pilotos volaron para cumplir la misión. Cuando tuvieron el objeto en frente, quedaron atónitos. No sabían a qué se enfrentaban, al menos eso reflejó la grabación de su presunto diálogo, publicada en The War Zone. “Realmente no lo llamaría globo... No sé qué... puedo verlo afuera con mis ojos”, pronunció uno de ellos.

Así fue la conversación de los dos pilotos que derribaron un OVNI en EE.UU.

Después, entraron en un debate para describir qué tipo de artefacto era. “Parece algo... hay algún tipo de objeto que está distendido... es difícil saberlo, es bastante pequeño”, aseveró el capitán. Enseguida, su compañero comentó que su apariencia parecía diferente: “Voy a llamarlo como un contenedor. Realmente no puedo decir cuál es la forma. Su tamaño, eso sería un desafío, es tan lento y tan pequeño, simplemente no puedo verlo”.

Respecto a las dimensiones, los expertos en aeronáutica trataron de descifrar cuál era su tamaño con aproximaciones. “Definitivamente, más pequeño que un automóvil”, dijo uno, mientras que el otro aseguró que tenía las medidas de un “vehículo de cuatro ruedas”.

Antes de que se retirara el artefacto cerca del lago Hurón, un funcionario estadounidense compartió que había precaución sobre las descripciones de los objetos no identificados derribados en Alaska y Canadá. “No se parecían mucho y eran más pequeños que el de la República Popular de China”, refirió en declaraciones citadas por CNN.

Objetos derribados en el cielo de EE.UU.

A inicios de mes, el ejército derribó un globo chino que presuntamente se dedicaba al espionaje, en Carolina del Sur. Fue el primero de este tipo. Días después, aparecieron en el cielo otros más.

El del lago Hurón marcó la cuarta vez en poco más de una semana que el ejército estadounidense ha derribado objetos en el espacio aéreo de América del Norte, porque otro fue eliminado sobre Canadá. Hasta ahora, no hay indicios de que estos objetos tengan alguna conexión con el globo de vigilancia de China.

Tres objetos voladores han sido derribados en EE.UU. Archivo

Sin embargo, a pesar de que las especulaciones y teorías conspirativas que circulan entre la población, el gobierno afirmó que todavía no se tienen respuestas certeras. Por lo tanto, se continuará con las investigaciones y la búsqueda de más objetos: “Lo que está sucediendo ahora es que en realidad estamos buscándolos con vigilancia adicional. Los estamos buscando de diferentes maneras”, dijo el lunes el representante demócrata de Colorado, Jason Crow, en el noticiero CNN This Morning.

