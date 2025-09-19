La leyenda del “barco fantasma” del lago Michigan era real: encuentran el naufragio después de 140 años

Un equipo de investigadores localizó recientemente, en el lago Michigan, los restos de la F.J. King, una embarcación de carga de tres mástiles que desapareció en 1886 durante una tormenta. La operación fue parte de un proyecto de ciencia ciudadana impulsado por la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin (WUAA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Sociedad Histórica del estado.

Descubren el naufragio del F.J. King en el lago Michigan tras 139 años

De acuerdo al comunicado oficial, la localización del naufragio se produjo en junio de 2025, durante una expedición que utilizó tecnología de sonar de barrido lateral y vehículos operados a distancia (ROV, por sus siglas en inglés). El barco fue hallado en posición vertical, cerca de Baileys Harbor, frente a la península de Door, Wisconsin, en el lago Michigan.

El barco fue localizado en las proximidades de Bailey's Harbor, una pequeña comunidad costera situada en la península Door del estado de Wisconsin wuaa.org

“El casco está notablemente intacto. Esperábamos que estuviera hecho pedazos debido al peso del cargamento de mineral de hierro, pero parece estar entero”, aseguró el investigador principal y quien dirigió el proyecto, Brendon Baillod.

F.J. King había sido considerado un “barco fantasma” debido a los numerosos intentos fallidos de localizarlo desde la década de 1970. Incluso se ofrecieron recompensas por su hallazgo, y durante años circularon testimonios contradictorios de pescadores y fareros que afirmaban haber visto restos en la superficie.

“Estaba escondido a plena vista, justo donde se suponía que debía estar”, dijo Baillod al medio local Milwaukee Journal Sentinel.

Los investigadores publicaron un modelo 3D del F.J. King para permitir la exploración virtual del sitio arqueológico wuaa.org

Historia y características del barco F.J. King, construido en 1867

La goleta F.J. King fue construido en 1867 en Toledo, Ohio, por el carpintero naval George Rogers, según se detalla en el sitio web de la organización de naufragios de Wisconsin. Medía alrededor de 44 metros de eslora, desde la punta de la proa en línea recta hasta la popa de la embarcación, y contaba con tres mástiles, aunque originalmente fue diseñado con dos. Estaba destinado al comercio de grano, madera y mineral de hierro a través del Canal Welland, una vía esencial para la navegación en los Grandes Lagos.

A lo largo de sus 19 años de servicio, el navío transportó diferentes cargas en rutas que conectaban puertos industriales y agrícolas de la región. Documentos históricos señalan que en noviembre de 1871 encalló en el río Black, aunque fue recuperado.

En 1885 se le realizaron modificaciones para aumentar su capacidad de transporte. Al año siguiente, realizó el viaje que sería su último en Escanaba, Michigan, con destino a Chicago.

La embarcación fue construida en 1867 en los astilleros de Toledo, Ohio, bajo la supervisión del constructor naval George R. Rogers wuaa.org

Cómo se hundió el F.J. King en la península de Door en 1886

El 15 de septiembre de 1886, la F.J. King navegaba cargado con unas 600 toneladas de mineral de hierro. Al aproximarse a la península de Door, fue alcanzado por una tormenta del sureste con olas de más de dos metros. La fuerza del agua abrió las costuras del casco y la tripulación no logró contener las filtraciones.

El capitán William Griffin ordenó a sus hombres abandonar el barco durante la madrugada del 16 de septiembre. Todos subieron al bote auxiliar mientras observaban cómo la goleta se hundía de proa.

La tripulación fue rescatada horas después por la nave La Petite y trasladada a Baileys Harbor. En su reporte oficial, Griffin indicó que la sumersión se produjo a unos ocho kilómetros de la costa, a una profundidad aproximada de 45 metros. Sin embargo, informes posteriores del farero de Cana Island situaban los mástiles mucho más cerca de la orilla.

Según los testigos, y lo recolectado por los investigadores, la goleta se hundió de proa wuaa.org

Décadas de búsqueda del barco fantasma F.J. King en los Grandes Lagos

Durante décadas, el naufragio de la F.J. King fue objeto de expediciones que no lograron resultados. Desde la década de 1970, clubes de buceo y grupos de historiadores intentaron localizarlo con base en los reportes iniciales del capitán, pero la información resultó imprecisa.

El farero William Sanderson había reportado en 1886 que los mástiles sobresalían en una zona distinta a la señalada por Griffin. Ese detalle fue considerado clave por Baillod y su equipo, quienes diseñaron una cuadrícula de búsqueda de unos tres kilómetros cuadrados alrededor del punto descrito por Sanderson.

En la segunda pasada del sonar, el equipo detectó un objeto de 42 metros de longitud. Los ROV confirmaron que se trataba del casco de la F.J. King y convirtieron a los participantes en los primeros en verlo desde su sumersión.

“Estábamos en nuestra segunda pasada a las 10.30 hs, aproximadamente dos horas y media después de iniciada la búsqueda, cuando pasamos por encima de esto”, contó Baillod en un vivo por YouTube. “Pudimos obtener una identificación muy rápida. Ver de inmediato que el barco tenía mineral de hierro, se había hundido de proa, tal como habían dicho los sobrevivientes. La popa explotó. Así que estaba bastante claro que habíamos encontrado la F.J. King”, explicó.

El descubrimiento se realizó como parte de un proyecto de ciencia ciudadana. Un total de 20 voluntarios, entre ellos historiadores locales y buceadores aficionados, participaron en la búsqueda a bordo del navío turístico The Shoreline.

El sonar de visión profunda permitió identificar con claridad las escotillas de carga y confirmar las dimensiones de la nave. Una vez confirmado el hallazgo, la Sociedad Histórica de Wisconsin creó un modelo en 3D del naufragio mediante fotogrametría, con el fin de documentarlo y facilitar su futura exploración virtual.

La WUAA y la Sociedad Histórica de Wisconsin planean nominar el sitio al Registro Nacional de Lugares Históricos. Una vez aprobado, se harán públicas las coordenadas para que buceadores recreativos puedan visitar el lugar bajo supervisión.

De acuerdo con los investigadores, la preservación del sitio es fundamental para evitar daños o saqueos. Al otorgarle identidad histórica y protección legal, se asegura que el naufragio se convierta en parte reconocida del patrimonio cultural de la región.