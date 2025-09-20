El error común por el que la TSA inspecciona tu equipaje a fondo: aplica en todos los aeropuertos de EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) está a cargo de llevar a cabo los controles necesarios en todos los aeropuertos de Estados Unidos. En su protocolo, establece que hay ciertos equipajes que serán revisados por dentro por agentes.

Los agentes de la TSA revisan el equipaje de mano en los controles aeroportuarios e inspeccionan las maletas facturadas antes de abordar un vuelo. En ciertos casos, los oficiales pueden verse obligados a abrir las valijas para observar su interior.

Las maletas con exceso de equipaje suelen requerir este control adicional si se obstaculiza la visión en el escaneo Freepik

Esto ocurre cuando una maleta presenta exceso de equipaje. En estos casos, su contenido puede encontrarse demasiado apretado y obstaculizar la visión rayos X durante el escaneo, según señaló Take Off Luggage. Esto puede derivar en la necesidad de realizar una revisión más incisiva entre las pertenencias.

En este sentido, aclara que la acumulación de libros u otros objetos densos pueden provocar manchar oscuras al pasar por el escáner. Ante esto, se aconseja distribuirlos de manera uniforme.

Según detalla el organismo oficial en su página web, la TSA inspecciona alrededor de 3,3 millones de equipajes de mano y 1,3 millones de maletas facturadas cada día. En caso de que el procedimiento se realice sin la presencia del pasajero, la entidad entregará una notificación.

Otros motivos por los que la TSA puede revisar las maletas de un pasajero

Los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos suelen ser exhaustivos e incluso pueden requerir comprobaciones adicionales si el personal detecta algo irregular en el equipaje. Por ejemplo, si un viajero lleva alguno de los artículos prohibidos de la TSA.

Los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos están a cargo de la TSA Freepik

Algunos de los artículos que no se permiten llevar en el equipaje facturado son:

Bebidas alcohólicas de más de 140º, es decir, más del 70% de alcohol.

Bang Snaps: conocidos como pop-its, que son artefactos pirotécnicos.

Spray para osos.

Detonadores.

Rizadores de pelo inalámbricos, incluidos de butano.

Cloro para piscinas y spas.

Cartuchos de CO₂.

Spray para cocinar.

Líquidos inflamables.

Armas de cualquier tipo.

Herramientas cortantes.

Sustancias químicas o corrosivas.

Cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo.

Cómo evitar que la TSA abra el equipaje en los controles antes de un vuelo

Para agilizar el procedimiento de seguridad y evitar demoras en los viajes programados, los pasajeros pueden tomar ciertas medidas para minimizar la posibilidad de revisión tanto de las maletas facturadas como de mano.

Cómo prevenir una inspección exhaustiva de la TSA en el equipaje Freepik

Algunas recomendaciones son: