El FBI lo investiga: qué se sabe sobre la pareja baleada en Portland durante un control de la Patrulla Fronteriza

Un operativo federal en Portland terminó con dos personas hospitalizadas tras un tiroteo protagonizado por agentes de la Patrulla Fronteriza. El hecho ocurrió en un contexto marcado por protestas y cuestionamientos a las políticas migratorias, luego de un episodio fatal ocurrido en Minneapolis. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) encabeza el caso.

Qué ocurrió durante el operativo migratorio en Portland

Según el parte oficial de la Policía de Portland, a las 14.18 del jueves recibieron un aviso sobre un tiroteo en la cuadra 10200 de Southeast Main Street, en el barrio de Hazelwood. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el intercambio de disparos había involucrado a personal federal durante un control vehicular.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 10200 de Southeast Main Street, donde la pareja del auto escapó y fueron atendidos en Northeast 146th Avenue and East Burnside tras una llamada de emergencia Portland Police

Minutos más tarde, a las 14.24 hs, la policía recibió un segundo llamado de emergencia desde la zona de la avenida 146 NE y East Burnside. Una persona herida solicitaba ayuda.

Al arribar, los oficiales encontraron a un hombre y una mujer con aparentes impactos de bala. Ambos recibieron atención inicial en el lugar, lo que incluyó la colocación de torniquetes, antes de ser trasladados por los servicios médicos. Las autoridades determinaron que esas heridas estaban relacionadas con el mismo incidente ocurrido durante el control vehicular por parte de la Patrulla Fronteriza.

El jefe de la Policía de Portland, Bob Day, señaló que el caso se encuentra en una etapa preliminar y pidió cautela. “Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información”, agregó.

La Policía de Portland confirmó que el hecho involucró exclusivamente a agentes federales y que sus oficiales no participaron en el uso de la fuerza. Ambos heridos fueron trasladados a un hospital y permanecen bajo atención médica, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

La agencia local pide cautela debido a que el hecho se encuentra bajo investigación Facebook Portland Police Bureau

El FBI investiga el tiroteo que dejó dos heridos en Portland

El FBI asumió la investigación del caso y lo calificó como una agresión contra funcionarios federales. A través de un mensaje en la red social X informaron sobre el caso, aunque esa publicación fue eliminada horas después sin que se explicaran los motivos.

“Los dos agresores huyeron inmediatamente del lugar tras el tiroteo y actualmente reciben atención por sus heridas”, informó la agencia, según lo retomado por CNN. “Esta sigue siendo una investigación activa y en curso liderada por el FBI”, señaló.

La agencia federal no detalló si se presentarán cargos ni si existen órdenes de arresto relacionadas con el incidente. Tampoco se precisó si los agentes involucrados fueron separados temporalmente de sus funciones mientras avanza la pesquisa.

Qué dijo el DHS tras el tiroteo en Portland que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza

Por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la subsecretaria Tricia McLaughlin aseguró que el tiroteo ocurrió durante una detención vehicular en la que el pasajero era un migrante venezolano sin estatus regular, presuntamente vinculado a la red criminal transnacional Tren de Aragua.

El FBI mantiene una investigación abierta para esclarecer los hechos ocurridos AP Foto/Jacquelyn Martin

“Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor los intentó atropellar”, dijo McLaughlin. “Temiendo por su vida y seguridad, un oficial disparó para defenderse. El venezolano se dio a la fuga con el pasajero”, agregó.

La funcionaria sostuvo que el contexto actual ha generado un aumento significativo de agresiones contra agentes de inmigración, en un comunicado oficial citó estadísticas que muestran incrementos sustanciales en ataques físicos, intentos de atropello y amenazas de muerte durante el último año.

“Del 21 de enero de 2025 al 7 de enero de 2026, agentes del ICE sufrieron 66 ataques con vehículos, en comparación con solo 2 durante el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento del 3200%”, informó.