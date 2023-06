El fenómeno que se da cada vez más en las jubilaciones en EE.UU.

escuchar

Sin dudas, la jubilación preocupa a los estadounidenses a lo largo de su vida. Una encuesta reciente encontró que la mayoría de las personas admiten que les resulta complicado aceptar el momento en el que deben dejar atrás su empleo y disfrutar su retiro. Además, se vuelve más complejo para los que no cuentan con ahorros suficientes para cuidar su salud o garantizar su bienestar.

Una investigación reciente aplicada a 2000 jubilados identificó que los estadounidenses cada vez más se retiran antes de lo previsto. En promedio, las personas encuestadas esperaban jubilarse a los 63,2 años, pero en realidad lo hicieron a los 61,5 años. El estudio fue realizado por pedido de la agencia de seguros médicos ClearMatch Medicare. Las conclusiones señalaron que uno de cada tres (32%) adultos en Estados Unidos “se habría retirado aún más temprano si hubiera tenido la oportunidad”.

Las personas jubiladas en EE.UU. aseguran que se habrían retirado más temprano si tuvieran oportunidad

No obstante, otro de los aspectos más preocupantes sobre el retiro de los trabajadores estadounidenses fue el hecho de que un 81% de los encuestados admitió tener dificultades al jubilarse. Incluso, algunos han regresado a la fuerza laboral. Entre las razones, 40% refirió que lo hizo para ocupar su tiempo, mientras que otros expresaron que querían ayudar a familiares, amigos o un empleador anterior. “En mi empresa me suplicaron que les hiciera una consultoría”, relató una persona no identificada en un artículo de New York Post, mientras que otro contó que su exjefe lo llamó insistentemente hasta que aceptó.

¿Cuántos ahorros se deben tener para el retiro?

La encuesta exploró la economía de las personas jubiladas. En general, los encuestados calcularon que necesitaban generar ahorros por unos US$440 mil para la jubilación. A pesar de esto, el 44% de los encuestados admitió que la cantidad de dinero que tenían no era suficiente y el 15% reveló que no tenía fondos para su jubilación.

Especialistas recomiendan que las personas busquen a un asesor para planificar todo lo necesario para el retiro

“El verdadero costo de la atención médica a menudo se subestima”, enfatizó Ben Pajak, CEO de la agencia ClearMatch Medicare, al dar a conocer los resultados del análisis. “Es una idea equivocada creer que Medicare cubrirá todos sus gastos. Al planificar su jubilación, la atención médica debe ser una de sus principales preocupaciones”, complementó.

Entre el grupo de personas que respondieron las preguntas de los encuestadores, la atención médica representó un monto de US$228 mensual. Sin embargo, los expertos señalaron que buena parte de esta cantidad fue destinada al pago de seguros en lugar de compra de medicamentos (23%) o consultas directas con el médico (15%).

La encuesta también generó una lista de los mitos más extendidos en EE.UU. sobre la jubilación:

La Seguridad Social cubre la jubilación - 57%

Medicare cubre todos los gastos de salud - 51%

Tendrá más tiempo libre y sabrá qué hacer con él - 25%

La gente gasta menos dinero cuando está jubilada - 21%

Un plan 401(k) o similar es suficiente para la jubilación - 17%

Se pagan menos impuestos al jubilarse - 16%

No se puede ahorrar para la jubilación si se tienen otros gastos - 12%

El proceso de jubilación es fácil - 11%

Hay que mudarse a otro sitio cuando uno se jubila - 11%

Se puede trabajar solo el tiempo necesario - 9%

