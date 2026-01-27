El mapa de la ola de frío que sigue en Estados Unidos y hasta cuándo continúan las bajas temperaturas

El clima en Estados Unidos este martes 27 de enero seguirá marcado por un escenario dominado por frío extremo, nevadas persistentes en amplias regiones y la atención puesta en un nuevo sistema invernal que podría impactar durante el próximo fin de semana en la Costa Este.

Frío extremo persistente en el este de Estados Unidos

Una de las características más destacadas del día es la continuidad de temperaturas muy inferiores a los valores normales en gran parte del este del territorio continental. De acuerdo con los análisis meteorológicos, una profunda ondulación de la corriente en chorro permanece estacionada sobre el este del país norteamericano, lo que permite que masas de aire ártico se desplacen y se afiancen desde las Planicies hasta el Atlántico.

Masas de aire ártico aún se desplazan y se afianzan desde las Planicies hasta la costa del Atlántico NWS

Este patrón no solo refuerza el frío ya instalado, sino que además facilita nuevos descensos térmicos hacia el final de la semana. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el aire polar avanzará nuevamente desde el centro hacia el este y sudeste entre el viernes y el sábado, con registros que podrían establecer nuevos récords, incluso en zonas poco acostumbradas a estas condiciones, como el norte de Florida.

En ciudades clave del corredor de la Interestatal 95, el frío será especialmente persistente. En Nueva York, por ejemplo, se prevé que las temperaturas se mantengan por debajo de 32°F (0°C) durante varios días consecutivos, un comportamiento que podría ubicar a este tramo del invierno entre los más prolongados con valores bajo cero en la historia reciente de la Gran Manzana.

Nieve por efecto lago en la región de los Grandes Lagos

Mientras el aire frío domina el este, la actividad invernal continúa concentrándose alrededor de los Grandes Lagos. Un frente que se desplazó por el norte de esta región avanzará hacia el Atlántico, pero dejará tras de sí condiciones favorables para el desarrollo de nieve por efecto lago.

El contraste entre el aire ártico y las aguas templadas de los Grandes Lagos generará nevadas intensas durante el martes y miércoles, fenómeno que podría reactivarse el jueves por una baja presión sobre Ontario NWS

Según el pronóstico de corto plazo del NWS, este fenómeno se extenderá durante el martes y la madrugada del miércoles, con nuevos episodios que podrían reactivarse hacia la tarde del segundo día y el jueves, a medida que una baja presión se organice sobre Ontario.

El contraste entre el aire ártico y las aguas relativamente más templadas de los lagos aún será el motor principal de estas nevadas localizadas e intensas.

Nuevo sistema invernal en observación: posible “nor’easter” el fin de semana

Con el terreno todavía cubierto de nieve y hielo, la atención de los meteorólogos se centra ahora en la evolución de un nuevo sistema que podría desarrollarse durante el próximo fin de semana. El Centro de Pronósticos de Fox Weather monitorea un patrón atmosférico que podría favorecer la formación de una tormenta conocida como “nor’easter” frente a la costa del Atlántico medio o sudeste.

Este tipo de tormentas, caracterizadas por su desarrollo costero y su capacidad para generar fuertes nevadas y vientos intensos, representa una amenaza adicional para áreas que aún no terminan de recuperarse del evento anterior.

Los modelos de pronóstico muestran diferencias importantes: mientras algunas simulaciones sugieren impactos relevantes en la costa del Atlántico medio, el modelo estadounidense GFS se muestra más cauteloso, indicó Fox Weather.

El Centro de Pronósticos de Fox Weather monitorea un patrón atmosférico hemisférico que podría derivar en una tormenta costera o "nor’easter" frente al Atlántico medio durante el fin de semana Charles Krupa - AP

Clima en el oeste y noroeste de EE.UU.: lluvias y nieve en zonas montañosas

En contraste con el frío dominante en el este, el oeste del país norteamericano presentará este martes un panorama algo distinto. Un frente en el Pacífico perderá fuerza al aproximarse a la costa, pero aun así generará precipitaciones en varias regiones. El NWS indicó que lluvias ligeras se desarrollan sobre el norte de California desde la tarde del martes.