“Los estadounidenses pagan el precio”: el lapidario mensaje de Kamala Harris tras la captura de Nicolás Maduro

Kamala Harris, exvicepresidenta de EE.UU., se pronunció contra la intervención militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado, acusó al presidente Donald Trump de marginar a la oposición venezolana y de dialogar con el entorno del régimen venezolano.

El comunicado de Kamala Harris contra la misión en Venezuela

Harris mostró su rechazo horas después de la detención de Maduro a través de su cuenta de X. Allí, sostuvo que las misiones en zonas estratégicas de Caracas (la capital de Venezuela) y otros puntos del país fueron “ilegales e imprudentes”.

Harris sostiene que la intervención militar en Venezuela por parte de EE.UU. fue ilegal X/@KamalaHarris

“Las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible. Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente. Ya hemos visto esta película antes", señaló Harris.

La demócrata asegura que la intervención derivó en un gasto que repercute en los estadounidenses. Por tanto, no deriva en beneficios directos para Estados Unidos.

“Estas guerras se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio. El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan", dijo.

El humo asciende desde uno de los blancos atacados en Caracas JOSE ABREU� - @Jabreu89 / X�

Luego, agregó: “Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el Estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, priorizar al pueblo estadounidense”.

El petróleo como punto principal del conflicto, según Kamala Harris

Harris acusó a Donald Trump de buscar convertirse en un “caudillo regional” a través del control del petróleo.

Según su comunicado, intentaría avanzar con esa estrategia mediante negociaciones con figuras del entorno de Maduro, como la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Harris sostiene que la captura de Maduro derivó de los objetivos de la administración Trump con el petróleo afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“No se trata de las drogas o democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el caudillo regional. Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la oposición legítima de Venezuela mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro“, señaló la demócrata.

“El presidente está poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y sin ofrecer ninguna autoridad legal y ningún plan de salida”, añadió.

La advertencia de Donald Trump a Delcy Rodríguez en medio de las tensiones

Casi 24 horas después de los ataques en Caracas, el presidente apuntó contra Delcy Rodríguez, con quien la administración Trump ha tenido contacto para la transición de gobierno.

Trump advirtió que si Delcy Rodríguez no colabora con Estados Unidos, “pagaría un precio más alto, probablemente mayor que Maduro” JUAN BARRETO� - AFP�

A través de una llamada telefónica con el medio The Atlantic, sostuvo que en caso de no cooperar con Estados Unidos, Rodríguez “pagaría un precio más alto, probablemente mayor que Maduro”.

El tono severo que adoptó con Rodríguez contrastó con los dichos que Trump en la conferencia de prensa del 3 de enero.

Pese a que Rodríguez habría manifestado en privado su disposición a colaborar con Estados Unidos, la dirigente venezolana rechazó esa sugerencia poco después al afirmar que el país estaba “listo para defender” sus recursos naturales.