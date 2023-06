El gobernador de Texas avala la ley que prohíbe a los trabajadores hidratarse en sus jornadas laborales

escuchar

El pasado 14 de junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un proyecto de ley titulado HB 2127 que prohibirá, entre otras cosas, que los trabajadores del estado tomen un descanso para hidratarse. Los períodos conocidos como waters breaks habían sido obligatorios en varias ciudades texanas durante los últimos años. No obstante, esto cambiará a partir de septiembre, cuando entrará en vigor la nueva legislación.

Los empleados de la construcción en Austin mostraron su preocupación ante la iniciativa de Abbott, especialmente por el calor extremo que se ha presentado en la ciudad, lo cual los hace propensos a golpes de calor, sobre todo si permanecen en el exterior sin hidratarse lo suficiente. Los partidarios del proyecto de ley, también conocido como Texas Regulatory Consistency Act, explicaron que solo pretenden homologar los reglamentos municipales con las leyes estatales y enfatizaron en que los water breaks no son obligatorios en todo el territorio texano. “El propósito es brindar consistencia en todo el estado al devolver los poderes regulatorios soberanos al que pertenecen esos poderes, de acuerdo con la Sección 5, Artículo XI, Constitución de Texas”, explica el documento, según informó Fox 26.

Los trabajadores de la construcción temen que su salud se vea afectada por la iniciativa del gobernador Greg Abbott Unsplash

En 2010, la ciudad de Austin aprobó una ordenanza que obligaba a los empleadores a otorgar descansos a los trabajadores para que tomaran agua durante su jornada laboral. Las pausas tendrían que hacerse cada cuatro horas y durarían al menos 10 minutos. No obstante, la HB 2127 hará que ese beneficio no sea obligatorio. Ahora, los jefes directos decidirán si sus empleados pueden o no disfrutar de él.

Daniela Hernández, coordinadora legislativa del Proyecto de Defensa del Trabajador en Texas, expresó su preocupación respecto a la iniciativa recién firmada, explicó que aún no se sabe qué impacto tendrá sobre el código laboral del estado, especialmente porque el proyecto de ley “está escrito de manera muy amplía”. Agregó que la inquietud crece debido a las condiciones ambientales que se han presentado en las últimas semanas. “Hemos estado en tres dígitos (de grados Fahrenheit) durante algunos días, con advertencias de calor excesivo”, dijo a CBS Austin.

No hay leyes que respalden a los trabajadores

Hernández explicó que no existe ninguna ley estatal o federal que garantice a los trabajadores el derecho al descanso para hidratarse. La Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA por sus siglas en inglés) tampoco exige estas pausas, “Las únicas protecciones que tienen los empleados en este momento son las ordenanzas locales que aprobaron Austin y Dallas” y que serán anuladas en septiembre, explicó la funcionaria.

Por su parte, María Luisa “Lulu” Flores, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, señaló que la iniciativa del gobernador podría representar un “gran paso atrás” y que la Legislatura no tomó en cuenta la seguridad de los trabajadores, en medio de las épocas de calor que se avecinan. “Dados los veranos que tenemos, incluso el verano pasado, y nuevamente con todos los cambios que estamos experimentando con el clima, no era prudente que hicieran esto. Es inconcebible que la gente esté desprotegida con este clima”, declaró al medio citado.

Las personas que trabajan al aire libre serán las más afectadas, sobre todo en épocas de calor Unsplash

Los sectores a los que aplicaría la prohibición son:

Agricultura

Negocios y comercio

Finanzas

Seguros

Trabajo

Recursos naturales

Propiedad

