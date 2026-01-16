El gobierno de Donald Trump anuncia ayuda humanitaria para Cuba: de qué se trata

A través de un comunicado oficial, Estados Unidos dio a conocer que envió ayuda humanitaria a Cuba. La medida se encuentra enmarcada en la colaboración de la administración norteamericana con los afectados por el huracán Melissa, cuyo paso por la isla en octubre del 2025 dejó problemas. Además, las autoridades manifestaron que se asegurarán de que la asistencia llegue a los necesitados y que no haya interferencia del gobierno cubano.

EE.UU. envió dos aviones y un barco con asistencia humanitaria por el huracán Melissa a Cuba

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) dio a conocer la noticia y sus detalles a través de una publicación en el sitio web oficial. Allí, indicó que forma parte de un compromiso del gobierno de Donald Trump de enviar tres millones de dólares en ayuda humanitaria para las víctimas del fenómeno climático.

Estados Unidos envió ayuda humanitaria dirigida a las víctimas del huracán Melissa en Cuba Milexsy Duran - AP

“EE.UU. se mantiene firme en su apoyo a la recuperación del pueblo cubano tras el desastre“, reza el texto que compartieron las autoridades. Además, aseguraron que se trata de un “esfuerzo más amplio para apoyar al pueblo cubano” en la “búsqueda de un futuro mejor”.

El DOS enumeró algunas precisiones de la ayuda:

La asistencia está dirigida a unas 6000 familias ubicadas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo , las zonas más afectadas por el huracán.

ubicadas en las provincias de , las zonas más afectadas por el huracán. Dos vuelos chárter quedaron dispuestos para partir desde Miami : el primero lo hizo el 14 de enero y arribó en Holguín y el otro el 16 de enero para llegar a Santiago de Cuba.

quedaron dispuestos para : el primero lo hizo el 14 de enero y arribó en Holguín y el otro el 16 de enero para llegar a Santiago de Cuba. Cada vuelo llevó más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua.

y y tratamiento de agua. Por su parte, un barco atracará en Santiago de Cuba dentro de las próximas semanas y llevará el resto de la ayuda dispuesta por el gobierno estadounidense.

Además de los datos sobre la asistencia, EE.UU. remarcó que la idea es evitar cualquier injerencia del gobierno de Miguel Díaz-Canel en la entrega. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Iglesia Católica para garantizar que la asistencia llegue al pueblo cubano directamente, sin interferencia del régimen”, indicó el DOS.

Estados Unidos aseguró que coordinó la entrega de la ayuda humanitaria para evitar interferencias del gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel Mary Altaffer - AP

Qué contiene la ayuda humanitaria que EE.UU. envió a Cuba

Según el mismo comunicado del DOS, la asistencia para los cubanos que sufren las consecuencias del huracán Melissa se pueden dividir en cuatro grandes categorías:

Kits de alimentos: productos arroz, frijoles, aceite y azúcar para ayudar a las familias a “satisfacer las necesidades nutricionales básicas”.

productos arroz, frijoles, aceite y azúcar para ayudar a las familias a “satisfacer las necesidades nutricionales básicas”. Kits de higiene y tratamiento de agua: estos incluyen pastillas purificadoras y recipientes para almacenar agua potable segura.

estos incluyen pastillas purificadoras y recipientes para almacenar agua potable segura. Juegos de cocina: ollas y utensilios para ayudar a las familias en la organización de la preparación de comidas en sus hogares.

ollas y utensilios para ayudar a las familias en la organización de la preparación de comidas en sus hogares. Artículos para el hogar: sábanas y mantas para mantenerse abrigado, linternas solares para iluminar durante cortes de luz y otros productos de primera necesidad.

La asistencia alimentaria de Estados Unidos está dirigida a las víctimas del huracán Melissa en Cuba Ramon Espinosa - AP

El paso del huracán Melissa por Cuba

El fenómeno climático azotó a la isla en octubre. Melissa tocó tierra en el municipio de Guamá como un huracán de categoría 3 y luego bajó su intensidad al atravesar las cadenas montañosas.

Según CNN, el fenómeno dañó cultivos, además de tumbar árboles y postes. Muchas de las complicaciones posteriores se dieron a partir de la inundaciones.