Es cubana, vive en Miami y muestra con dolor cómo quedó su casa natal en la isla tras el paso del huracán Melissa

Una mujer oriunda de Cuba que vive en Miami compartió en sus redes sociales las duras imágenes de los daños que el huracán Melissa produjo en su casa natal. El fenómeno meteorológico provocó graves inundaciones, destrozos en infraestructuras en la isla y otros países caribeños. El peor número de víctimas fatales se registró en Haití, por el desbordamiento de un río.

El drama que vive su familia en Cuba tras el paso del huracán Melissa

La migrante latina compartió en TikTok un video que conmovió a la comunidad: el hogar de su mamá, en Contramaestre, en Santiago de Cuba, se redujo a escombros. “Así quedó la casa de mi madre… qué dolor, Dios mío”, escribió en su cuenta.

Casa destrozada en Santiago de Cuba

En la publicación se puede observar la pequeña propiedad con las paredes de ladrillo caídas, muebles rotos y el techo completamente destrozado. Entre los escombros aparece la cama, algunos juguetes infantiles y colchas cubiertas por cemento.

A pesar de que lo peor haya pasado, se observa que el viento continúa muy fuerte y el piso de la casa se encuentra inundado, algo que dificultaría considerablemente reconstruir el hogar rápidamente.

El paso del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Melissa tocó tierra en la isla caribeña por el oriental municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, a las tres de la madrugada, como un huracán de categoría 3, y se degradó al atravesar las cadenas montañosas antes de salir por la provincia de Holguín.

El ciclón llegó a la isla en momentos en que atraviesa una severa crisis económica con largos apagones debido a la escasez de combustible y las roturas de las viejas centrales, y un desabastecimiento de alimentos que podría agravarse a consecuencia de los daños del ciclón.

Cuba sufrió grandes complicaciones producto del huracán Melissa Ramon Espinosa - AP

La tormenta también dañó cultivos como granos de café y yuca, derribó árboles y postes, y afectó los servicios de comunicación, según comentó Johnson Urrutia, durante una reunión presidida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de acuerdo a CNN.

Aunque el huracán ya pasó, los funcionarios de la provincia oriental de Granma dijeron que las inundaciones son una de sus mayores preocupaciones, como se puede observar en el video.

El huracán Melissa dejó al menos 30 muertos en el Caribe y ya se debilitó a categoría 1

El fenómeno climático que azotó a varios países de Centroamérica dejó un saldo de al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con 23 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana. Actualmente, llevaba dirección a Bahamas, pero en categoría 1.

Lacovia Tombstone, Jamaica, tras el paso del huracán Melissa Matias Delacroix� - AP�

El peor saldo se registró en Haití, a pesar de que no tocó tierra allí, dejó varios días de lluvia. Las autoridades informaron el número de fallecimientos, principalmente debido a las inundaciones en Petit-Goave, una localidad costera a 64 km al oeste de la capital, donde un río se desbordó, según recopiló Reuters.

Si bien Jamaica no tuvo que lamentar tantas muertes, muchas zonas de la capital quedaron destruidas y los testimonios de los ciudadanos lo relataron como una de las experiencias más “traumáticas de su vida” y que “quedaron sin nada”.