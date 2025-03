El grupo que demandó al gobierno de Donald Trump para impedir el traslado de 10 migrantes a Guantánamo

Abogados de derechos civiles presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para impedir la transferencia de 10 migrantes detenidos en Estados Unidos a la base naval de Guantánamo. La medida legal es la segunda en menos de un mes en rechazo a los planes del actual mandatario de enviar hasta 30.000 personas a ese enclave ubicado en el extremo sureste de Cuba.

La acción judicial busca frenar la reubicación de estos individuos y garantizar que sus derechos sean respetados. El recurso fue presentado en Washington con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y se enfoca en la situación de 10 hombres que enfrentan la posibilidad de ser trasladados a la base naval en Cuba.

La demanda contra Donald Trump para evitar el traslado de 10 migrantes a Guantánamo Alex Brandon - AP

Los abogados han indicado que el gobierno no ha informado quiénes serán transferidos ni en qué momento ocurrirá. La ACLU sostiene que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que migrantes son detenidos en Guantánamo por razones de inmigración civil, según información obtenida por Los Angeles Times. Es que la base ha sido utilizada en el pasado para la detención de personas vinculadas con ataques terroristas como el del 11 de septiembre de 2001.

Lee Gelernt, representante de la ACLU, afirmó que el objetivo de la demanda es impedir la transferencia de personas a un centro de detención con condiciones inadecuadas. La Casa Blanca y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional no han respondido a los pedidos de comentarios sobre la acción legal. Entre los demandados se encuentran funcionarios del gobierno y agencias encargadas de la política migratoria.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles redactó la demanda contra Donald Trump aclutx.org

“El propósito de esta segunda demanda sobre Guantánamo es evitar que más personas sean enviadas ilegalmente a esta famosa prisión, donde se ha revelado que las condiciones son inhumanas”, sostuvo Lee Gelernt, representante principal en el caso. “En la demanda no se afirma que no pueden ser detenidos en instalaciones de Estados Unidos, sino solo que no pueden ser enviados a Guantánamo”, concluyó.

“El Gobierno anunció su objetivo de enviar a decenas de miles de inmigrantes a Guantánamo en un futuro próximo. Sin la intervención de este Tribunal, aún más inmigrantes serán trasladados a esta caja negra legal sin acceso a un abogado ni a ningún medio de reivindicar sus derechos”, señala la demanda a la que tuvo acceso CNN en Español.

Qué dijo Trump sobre Guantánamo

Según información proporcionada por EFE , Donald Trump declaró que a partir de su nueva administración Guantánamo tendrá capacidad para albergar hasta 30.000 migrantes, ya que habilitó camas para mandar allí “a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense”.

Donald Trump declaró que a partir de su nueva administración Guantánamo tendrá capacidad para albergar hasta 30.000 migrantes, ya que habilitó camas para Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado detalles sobre los criterios utilizados para determinar quiénes serán trasladados. Tampoco ha explicado si las personas detenidas tienen antecedentes penales o si han sido condenadas en tribunales.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS en inglés) comparte las primeras imágenes de los vuelos con inmigrantes ilegales en Guantánamo DHS

En una orden ejecutiva firmada el 29 de enero, Trump indicó que el propósito de la ampliación del centro de detención es desmantelar redes criminales. No obstante, los abogados de los migrantes señalan que varios han sido identificados falsamente como miembros de pandillas.

Los abogados sostienen que muchos de los detenidos en Guantánamo no tienen antecedentes penales graves o ningún historial delictivo. En una demanda previa, presentaron pruebas de que algunos migrantes transferidos a la base desaparecieron del sistema sin posibilidad de comunicarse con abogados o familiares. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los detenidos pueden hablar con sus abogados por teléfono.