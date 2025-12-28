El heredero de Trump, en problemas: nueva encuesta revela una caída para las elecciones 2028 de EE.UU.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, tuvo una caída de aprobación para una hipotética primaria presidencial republicana en 2028. Si bien no ha declarado su intención de presentarse a los comicios, ha aumentado su perfil público a través de su papel clave en la Casa Blanca.

El nivel de aprobación de los republicanos al vicepresidente

De acuerdo con una encuesta de AtlasIntel, el 46,7% de los republicanos apoyarían al vicepresidente en una contienda hipotética. Seguido a este se encuentra el secretario de Estado, Marco Rubio, con el 22.6%, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis (13.4%).

El 46.7% de los republicanos apoyan a JD Vance en unos futuros comicios LEO CORREA� - POOL�

El apoyo de los republicanos a Vance disminuyó en comparación con la última encuesta. En septiembre de este año, el respaldo al candidato republicano eral del 54.6%.

JD Vance, el candidato elegido por el Partido Republicano y la administración Trump

Dos personas cercanas a la administración aseguraron que Rubio les ha comunicado a sus confidentes que Vance es el favorito para la nominación republicana de 2028.

El secretario de Estado le brindaría su apoyo en caso de que el vicepresidente decida postularse Julia Demaree Nikhinson - AP

Según consignó el medio estadounidense Politico, el secretario de Estado le brindaría su apoyo en caso de que el vicepresidente decida postularse.

“Marco ha sido muy claro en que JD va a ser el candidato republicano si quiere serlo”, dijeron las personas cercanas a Rubio. “Hará todo lo que pueda para apoyar al vicepresidente en ese esfuerzo”.

Una tercera persona cercana a la Casa Blanca, a quien se le concedió el anonimato para hablar con franqueza, dijo que “la expectativa es que JD sea el candidato y Rubio sea vicepresidente”.

El presidente Donald Trump ha mencionado en reiteradas oportunidades a Vance y Rubio como sus sucesores más probables. Incluso, insinuó a fines de octubre que ambos deberían presentarse en la misma candidatura.

El heredero de Trump en problemas: nueva encuesta revela una caída para las elecciones 2028

“Todo lo que puedo decirles es que tenemos un gran grupo de personas, cosa que ellos no tienen”, dijo Trump a un periodista, a lo que agregó: “Tenemos a JD. Marco es genial”.

El apoyo de Erika Kirk a JD Vance

A fines de diciembre se realizó la primera conferencia anual de Turning Point USA. El encuentro de cuatro días, realizado en Phoenix, Arizona, reunió a líderes y figuras del Partido Republicano, entre ellos Ben Shapiro y Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA y viuda del cofundador asesinado de la organización, Charlie Kirk.

Erika Kirk mostró su respaldo al vicepresidente de Estados Unidos, quien era muy cercano a Charlie. “Vamos a conseguir que el amigo de mi esposo, J.D. Vance, sea elegido para el 48.º mandato de la forma más contundente posible”, dijo Kirk.

El respaldo de Erika se suma al expresado por Rubio, quien en una entrevista con Vanity Fair aseguró que apoyaría a Vance si decide competir por la presidencia. “Si JD Vance se postula, será nuestro candidato, y yo seré uno de los primeros en respaldarlo”, afirmó.