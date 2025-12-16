Grietas en MAGA: una nueva encuesta revela que el “apoyo fuerte” a Donald Trump cayó ocho puntos
Estos resultados están relacionados con la gestión económica y otras decisiones de la administración republicana; cómo evoluciona la imagen del presidente de Estados Unidos
Una nueva encuesta en Estados Unidos reveló que el “apoyo fuerte” a Donald Trump dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés) se debilitó de forma significativa en los últimos meses. Los resultados alinean con un contexto marcado por la preocupación económica, el aumento del descontento general y señales de quiebre político dentro del Partido Republicano.
Cómo evoluciona el índice de aprobación de Donald Trump
El nuevo sondeo de NBC News Decision Desk, realizado junto a SurveyMonkey, mostró que la imagen del presidente Trump continúa “bajo el agua” entre los adultos estadounidenses, frase utilizada en el informe para hacer referencia a que hay un mayor porcentaje de desaprobación que de aprobación.
Sin embargo, más allá de la cifra general, la encuesta dejó al descubierto cambios más profundos en la intensidad del apoyo y del rechazo hacia el mandatario republicano.
La aprobación general de Trump se ubicó en 42%, frente a un 58% que desaprobó su gestión. Esa relación representó una caída de tres puntos desde abril, cuando el respaldo alcanzó el 45%.
Pero el dato más relevante no fue solo el descenso global, sino el cambio en cómo los estadounidenses expresaron sus opiniones. El respaldo tibio se mantuvo relativamente estable, mientras que las posturas más intensas comenzaron a potenciarse, tanto a favor como en contra.
El estudio se basó en 20.252 adultos encuestados en línea entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre, según detalló NBC News.
El “apoyo fuerte” a Trump se debilitó dentro de MAGA
El movimiento MAGA se mantuvo mayoritariamente favorable al presidente, pero ya no con la misma solidez que a comienzos de 2025. El sondeo mostró que el porcentaje de personas que dijeron “aprobar fuertemente” la gestión de Trump cayó de manera visible.
En abril, el 26% de los adultos afirmaba apoyar con fuerza al presidente. En la medición más reciente, ese número descendió al 21%. En paralelo, el rechazo intenso creció: el 44% dijo “desaprobar fuertemente” a Trump, frente al 42% registrado meses atrás.
El retroceso más marcado apareció dentro de los sectores republicanos, en especial entre quienes se identificaron con MAGA:
- Entre los republicanos que se definieron más cercanos al Partido Republicano tradicional que al movimiento MAGA, el “apoyo fuerte” a Trump fue del 35%, tres puntos menos que en abril.
- Entre los republicanos MAGA, el respaldo intenso se mantuvo alto, en 70%, pero representó una caída de ocho puntos respecto del 78% de comienzos de año.
Aunque siete de cada diez seguidores MAGA todavía dijeron aprobar firmemente el desempeño presidencial, cada vez menos republicanos se identificaron como parte del movimiento.
La economía, el principal factor de rechazo en la presidencia de Trump
El sondeo del NBC News Decision Desk dejó en claro que la economía se mantuvo como el eje central de las preocupaciones ciudadanas. La inflación y el costo de vida persistieron como los problemas más mencionados, incluso entre los propios votantes de Trump.
Las inquietudes se reflejaron en decisiones cotidianas: compras en el supermercado, gastos en entretenimiento y consumo durante las fiestas. Además, algunas decisiones del presidente, como su manejo inicial del debate en torno a los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, también impactaron negativamente en la opinión pública.
En términos generales, el pesimismo creció. El 64% de los estadounidenses afirmó que EE.UU. va por el camino equivocado, frente al 60% registrado a comienzos de año. Ese aumento del malestar se dio incluso entre grupos clave para Trump.
Los grupos que cambiaron de humor político en Estados Unidos
El deterioro en la percepción del rumbo de EE.UU. no fue uniforme, pero alcanzó a sectores estratégicos de cara a las elecciones legislativas de 2026. Entre quienes mostraron un giro más marcado hacia una visión negativa se encontraron:
- Personas que votaron por Trump en 2024.
- Adultos con nivel educativo secundario o inferior.
- Mayores de 65 años, con un impacto particular entre mujeres mayores.
- Comunidades afroamericanas y latinas.
Según NBC, estos cambios encienden alertas dentro del oficialismo, ya que varios de estos grupos fueron determinantes en el mapa electoral de 2024.
