El hora por hora de Trump en el sur de Florida mientras Milei buscaba su foto con él en Mar-a-Lago

MIAMI.- Tras anunciar el miércoles una nueva y masiva ronda de aranceles que sacudió los cimientos del comercio global y desató una ola de amenazas de represalias por parte de múltiples países, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó al sur del estado de Florida para asistir a un campeonato de golf durante el fin de semana. Desde allí, mantuvo una presencia activa en sus redes sociales, donde defendió con firmeza sus decisiones comerciales, e insistió en que su política arancelaria es esencial para proteger la industria estadounidense y “restaurar el equilibrio” frente a lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de sus socios internacionales.

“A los muchos inversores que están llegando a Estados Unidos e invirtiendo sumas masivas de dinero, mis políticas jamás cambiarán. ¡Este es un gran momento para hacerse rico, más rico que nunca antes!”, escribió Trump en su red Truth Social, al intentar transmitir confianza en medio de la creciente turbulencia financiera.

Sin embargo, lo que generó sorpresa en la Argentina fue la ausencia de una esperada foto con el presidente Javier Milei, a quien The New York Times definió recientemente como “el presidente favorito de Trump”. Milei viajó de forma sorpresiva a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, para recibir el premio “León de la Libertad” en un evento organizado por las fundaciones MACA y We Fund The Blue, dedicadas a la promoción de la “libertad y los valores conservadores”. Según la invitación al evento, estaba pautado un “Cocktail junto a la pileta” a las 18 (hora local), y la cena a partir de las 19, a un costo de 750 dólares por persona. El mandatario argentino esperaba aprovechar la ocasión para reunirse informalmente con su homólogo estadounidense.

Sin embargo, según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes oficiales, ese ansiado encuentro no llegó a concretarse. Trump, quien también figuraba entre los premiados de la noche, arribó tarde en la noche a Mar-a-Lago y finalmente no participó del evento. En su lugar, optó por retirarse directamente a descansar a su residencia de verano. “Fue una cuestión de agenda. Son cosas que pasan”, dijo una fuente oficial a LA NACION.

Trump viajó la tarde del jueves a su resort de golf en Doral -llegó a las 17.35 (hora local)- para participar en un evento de LIV Golf, aunque su traslado sufrió un contratiempo inesperado: el helicóptero presidencial, Marine One, presentó lo que parecían ser dos neumáticos desinflados al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El incidente fue captado por las cámaras de CBS News Miami y obligó a Trump y a su comitiva —que incluía a su hija Ivanka Trump— a cambiar de aeronave. El grupo abordó un helicóptero de respaldo y pudo continuar su trayecto sin mayores complicaciones.

Al llegar a Doral, el presidente fue trasladado en un carrito de golf conducido por su hijo Eric Trump hasta el borde de la propiedad del hotel. Allí saludó brevemente a un grupo de simpatizantes antes de ingresar con paso apresurado a un edificio cercano.

Más temprano ese mismo día, Eric Trump había participado en el torneo pro-am de LIV Miami, donde compartió equipo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros invitados destacados. Por la noche, Trump participó de una cena con jugadores del circuito LIV y otros asistentes.

Tras despegar a las 22.08 (hora local) de Miami y llegar a West Palm Beach a las 22.27, la caravana presidencial arribó a las 22.51 a su residencia principal en Florida, Mar-a-Lago, ubicada en el condado de Palm Beach, casi una hora más tarde de lo que se preveía. Apenas un minuto después, a las 22.52, se declaró el “travel photo lid”, lo que indica el cierre oficial para la cobertura gráfica del día. Este anuncio suele señalar que no se prevén nuevas apariciones públicas ni actividades oficiales por parte del expresidente durante la noche. En ese momento se desarrollaba el evento organizado por las fundaciones MACA y We Fund The Blue del que participó Milei.

El presidente Donald Trump llega al Trump International Golf Club, el viernes 4 de abril de 2025, en West Palm Beach, Florida. Alex Brandon - AP

Este viernes por la mañana, la comitiva del presidente llegó al Trump International Golf Club en West Palm Beach, muy cerca de Mar-a-Lago, a las 9.45 (hora local). El trayecto transcurrió sin incidentes y algunas personas que estaban en las veredas saludaron al paso de los vehículos.

Para lo que sigue de este viernes, la agenda de Trump contempla un único compromiso formal: una cena a la luz de las velas organizada por MAGA Inc., programada para las 19.30 (hora local) en Mar-a-Lago. Este evento será de carácter privado, sin acceso para la prensa. El equipo de cobertura externa (Out-of-Town Pool) había sido convocado para las 6.45, aunque no se esperaban declaraciones oficiales por parte del presidente.

A pesar de que su agenda no contempla apariciones públicas, Trump ya respondió a través de sus redes sociales ante las recientes acciones de China, que impuso un arancel del 34% como represalia. Además, adelantó el inicio de posibles negociaciones con Vietnam, uno de los países más afectados por sus medidas. “China jugó mal sus cartas, entraron en pánico. ¡Lo único que no se pueden permitir hacer!”, escribió en su cuenta.

Más tarde, anunció: “Acabo de tener una llamada muy productiva con To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, quien me dijo que Vietnam quiere reducir sus aranceles a cero si logra alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Le agradecí en nombre de nuestro país y le dije que espero con interés una reunión en un futuro cercano”.

Mientras tanto, el torneo de LIV en la propiedad de Trump en Doral dará inicio este viernes y se extenderá hasta el domingo. Además, se espera que el presidente, un ávido golfista, juegue en uno de sus campos en Florida, ubicado en Jupiter, durante el transcurso del fin de semana.

LA NACION