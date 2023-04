El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 28 al 30 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 28 al 30 de abril para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Una persona te pedirá consejos y no puedes dejar pasar la oportunidad de aportarle un poco de tu sabuduría. Todo lo que has vivido en el pasado no ha sido en vano, ahora te sirve para inspirar a otros. Ponle más atención a tu trabajo.

TAURO

Si estás soltero, es probable que conozcas a una persona con la que podrías iniciar una relación. Por otro lado, tienes que comenzar a marcar límites con la gente que te rodea, no siempre puedes complacer a todos.

GÉMINIS

Tus seres queridos comenzarán a valorarte más porque se darán cuenta del gran corazón que tienes y lo mucho que te preocupas por ellos. Si estás en la búsqueda de empleo, en los próximos días recibirás buenas noticias.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de algunos Instagram @mhoni1

CÁNCER

Las cosas no andarán del todo bien con tu pareja, tendrán algunos conflictos y tu ser amado se volcará en tu contra por varios días. Todo será porque él o ella no tienen los mismos planes a futuro que tú, por lo que podría ser que no continúen juntos.

LEO

Tu carácter te ha servido como arma en muchas ocasiones, pero este fin de semana podría causarte problemas. Trata de mesurarte y no buscar conflictos con nadie. Si no tienes pareja, comenzará a surgir la idea de establecer una relación formal.

VIRGO

Si en los días anteriores tuviste malos momentos, se recompensarán este fin de semana. No habrá otro signo que sea más feliz que tu ahora, aprovéchalo. En cuanto a tu familia, pasarás momentos a su lado que te quedarán guardados para siempre.

LIBRA

Lamentablemente para ti no serán buenos días, dado que se volverán iguales a los que viviste el resto de la semana. Trata de sacar fuerzas de algún lugar para al menos hacer tus actividades básicas. No te dejes caer.

ESCORPIO

Podría haber algunos cambios en tu relación amorosa. No serán nada sencillos, pero es cuestión de que tengas paciencia. Por otro lado, es hora de que tomes aquella decisión importante que habías pospuesto por mucho tiempo.

SAGITARIO

Intenta relajarte en estos días de descanso. En lugar de salir de fiesta o a algún otro sitio, quédate en casa, mira una película y disfruta de tu hogar junto a los que quieres. Eso te evitará muchas complicaciones y te liberará mentalmente.

CAPRICORNIO

Conocerás a una persona que te parecerá interesante. Solo debes ir con cautela y tratar de conocerle mejor antes de involucrarte con ella. Además, se concretarán algunos proyectos que tenías, serán días de éxitos.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Se impone que hagas un poco de actividad física para preservar la buena salud. El estrés que tienes acumulado podría afectarte próximamente, así que trata de evitarlo. Además, el ejercicio te ayudará a liberar tensiones.

PISCIS

Estarás un poco alejado de tus seres queridos, pero no pienses que es porque no quieren verte. En realidad eres tú el que ha actuado de una manera extraña con ellos. Así que si quieres estar a su lado, solo cambia de mentalidad.

