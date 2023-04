El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 20 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 20 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tu visión de la vida y de las personas cambiará a partir de este jueves. Es probable que ahora disfrutes más de pasar momentos a su lado y que te abras a conocer nueva gente. Todo es porque quitaste las barreras que tenías.

TAURO

Si sufriste una desilusión amorosa en el pasado, no significa que siempre que te enamores será así. Es hora de que te quites esos tabúes y te dejes llevar por lo que el destino te pone en frente. Tienes derecho a ser feliz.

GÉMINIS

Entrarás en una etapa de madurez que muy pocos logran y eso te ayudará a sentirte más pleno en todos los sentidos. Por otro lado, es probable que tengas conflictos con alguien el día de hoy, pero trata de tranquilizarte.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura YouTube

CÁNCER

Es preciso que aprendas a defenderte y a no dejar que la gente pase por encima de ti. Solo tú puedes decidir sobre tu propia vida, no permitas que otros se entrometan. Pon límites y aléjate de quien no los respete.

LEO

Es momento de que pongas en práctica todo lo que sabes hacer para lograr tus objetivos. Ten por seguro que en el momento en el que tú le pongas empeño al cumplimiento de tus metas, estas llegarán sin ninguna complicación.

VIRGO

La recomendación para este jueves es que evites tomar en cuenta los consejos que otros te dan acerca de tu pareja. Recuerda que los problemas se arreglan en casa y sin permitirle el paso a gente externa. Solo ustedes saben lo que sucede.

LIBRA

Comenzarás a ver con distintos ojos a tu pareja y sentirás que ya no es para ti. Sin embargo, probablemente sea tu miedo al compromiso y a cumplir la promesa que le hiciste. Solo déjate llevar y deja de lado las dudas.

ESCORPIO

Es hora de que les dediques más tiempo a tu familia y a tus amigos, trata de hacer reuniones improvisadas o invitarles a salir a algún lado. En cuanto a tu relación amorosa, podrías tener conflictos con tu ser amado por temas de dinero.

SAGITARIO

Los astros te aconsejan que, si estás en medio de una discusión, trates de calmarte. Piensa dos veces lo que vas a decir, de lo contrario, podrías lastimar a alguien que no tiene nada que ver. Pide disculpas si es necesario.

CAPRICORNIO

Si tienes la inquietud de decirle a tu pareja que su familia no te cae nada bien, hazlo, pero no en este momento. Espera a que esté tranquila para contárselo, de lo contrario, se podrían generar problemas entre ustedes.

La especialista en astrología predictiva Mhoni Vidente Captura de video de YouTube

ACUARIO

Se impone que salgas a divertirte con tus amigos y que despejes un poco tu mente. En los últimos días, has tenido mucho estrés y te vendrá bien concentrar tu energía en otra cosa. Tu pareja comenzará a tener dudas sobre ti.

PISCIS

Si alguien te debe dinero, pídele que te lo regrese. Ya es hora de que hagas que te respeten y que te devuelvan lo que con tanto esfuerzo conseguiste. No dudes en hacer uso de las instancias legales si es necesario.

LA NACION