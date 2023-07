El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 10 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 10 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es momento de que recuperes el tiempo perdido con tus seres queridos. Las relaciones interpersonales no se mantienen por sí solas, sino que hay que estar allí. El amor requiere tiempo y dedicación, es como si construyeras un edificio, hay que empezar desde lo más básico.

Tauro

Te sentirás cansado en los próximos días, pero eso es totalmente normal, todavía tienes mucho para dar. A veces no te das cuenta de ello y te crees insuficiente, pero basta con que confíes un poco en ti para que veas la diferencia.

Géminis

Te llegará la oportunidad de unirte a un nuevo proyecto, pero quizá no deberías aceptar. Evalúa la posibilidad, no digas que sí de forma impulsiva. Es posible que los beneficios no sean tan grandes como crees.

Cáncer

Los astros te dicen que tienes que mantener el control sobre tu dinero, no lo gastes en lo primero que ves. Guárdalo para que, cuando llegue el momento, puedas adquirir eso que tanto querías. Si lo haces, te lo agradecerás.

Leo

Comenzarás a darte cuenta de algunos cambios en tu pareja, está un poco más cabizbaja y con poca motivación. Es ahí donde debes demostrarle tu cariño y hacerle saber que siempre estarás para él o ella.

Virgo

Sueles conformarte con cosas pequeñas, pero eso tiene que terminar. Es momento de que te fijes objetivos más difíciles para que las recompensas sean más grandes. Este lunes podría ser un buen día para hacerlo.

Libra

Te harán una propuesta de trabajo con la promesa de que tus ingresos económicos mejorarán. Sin embargo, no será un escenario que te agrade mucho porque es uno donde podrías perder tu prestigio. Si no te sientes seguro, no aceptes.

Escorpio

Antes de querer ayudar a tus seres queridos, procura estar bien tú mismo. Si no estás en la mejor etapa, difícilmente podrás preocuparte al 100% por los demás, tal como te gusta. Prioriza tu bienestar emocional.

Sagitario

Es preciso que le tengas más confianza a tu pareja y que le digas esas cosas que te acomplejan. La comunicación es muy importante en una relación, así que no dudes en expresarle tus preocupaciones o miedos.

Capricornio

Es momento de que salgas de tu zona de confort y le demuestres al mundo de lo que estás hecho. Eres una persona muy talentosa, pero a veces ni tú mismo lo crees. En cuanto te atrevas a sacar a la luz tus talentos, resaltarás por sobre el resto.

Acuario

A veces dar un paso para atrás también es una manera de avanzar. No te aferres a tus rivales ni quieras demostrar algo que no eres. Mantente alejado del caos, de esa forma estarás más tranquilo y productivo.

Piscis

No esperes a que tu pareja te haga reclamos para ponerte en acción. Tienes que cumplir todos los acuerdos que hiciste con ella y no permitir que tu palabra se la lleve el viento. Haz eso que le prometiste.

