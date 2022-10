El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 24 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 24 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tus preocupaciones por el futuro aumentarán y eso te hará tomar decisiones apresuradas. Tranquilízate y observa todo detalladamente para que puedas tomar la mejor decisión. La familia de tu pareja no es motivo para que estalles.

TAURO

Todo lo que dices debe estar sustendado con hechos, de lo contrario serás esa persona que promete y no cumple. Pon en orden tus trámites y todo lo que necesites para el futuro porque en cualquier momento los requerirás.

GÉMINIS

A lo único que hay que tenerle miedo, es precisamente al temor. Siempre hay que vencerlo para poder triunfar. Recuerda que esta vida es de valientes y que si no te atreves a hacer algo, habrá otra persona que sí.

CÁNCER

Olvídate de todas las experiencias pasadas que no te dejaron un buen sabor de boca. Hoy podrás realizar ese cambio que tanto te mereces, pero solo lo disfrutarás si dejas de lado el pasado. Borra de tu mente el temor al fracaso.

LEO

Es mejor estar solo que tener como compañía a alguien que solo quiere ordenarte. Este consejo aplica para todos los aspectos de tu vida. Hoy tendrás que decidir entre un mal socio o la soledad y los astros ya te dieron la respuesta.

VIRGO

Tus habilidades de comunicación con otros no son las mejores, pero este lunes deberás ponerlas a prueba. Si quieres ser escuchado, tienes que asegurarte de que tus mensajes llegan correctamente.

LIBRA

No te arriesgues a perder todo tu dinero solo por la ambición de lograr algo rápido. Todo a su tiempo. Por otro lado, los planetas te guiarán para que alcances ese balance en tu relación, ya que la única meta en cuestiones amorosas debería ser estar bien con él o ella.

ESCORPIO

La opinión de otras personas no debe importarte bajo ninguna circunstancia. Es gente que siempre quiere verte caer y no soportan que estés mejor que ellos. Así que no escuches y sé tu propia motivación, así llegarás al éxito.

SAGITARIO

Hoy tendrás que enfrentar una situación que no te es tan agradable: primero debes reconocer el tamaño de la pérdida y después pensar en cómo solucionarlo. Aplica las consecuencias correspondientes al responsable.

CAPRICORNIO

Los reclamos que recibiste en días pasados te servirán para realizar un recuento de lo que haces bien y lo que haces mal. En relación con el amor, los astros te dicen que esperes únicamente lo que tú también das. Ahí sabrás si es bueno o malo.

ACUARIO

Al menos por esta semana debes dejar de darte ciertos caprichos y llevar un mejor control de tus gastos. Poco a poco tu economía podría verse afectada. Si no sabes hacer algo, pídele ayuda a quien es experto.

PISCIS

Es necesario que resuelvas ciertas problemáticas en tu trabajo, ya que después podrían escalar y causar daños irreparables. Pide disculpas si es necesario, porque están en juego una parte de tus ingresos.

LA NACION