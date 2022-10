El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 31 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 31 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Sé sincero contigo mismo a la hora de aceptar responsabilidades extras. Hacer trabajo de más podría desgastarte demasiado. Nunca pongas en riesgo tu salud solo por complacer a otros. Te mereces un descanso.

TAURO

Es necesario que regrese esa versión de ti que era más responsable y comprometida con sus actividades. No permitas que las cosas se vuelvan un caos para comenzar a resolverlas. Tómate un respiro si es necesario.

GÉMINIS

Te propondrán un proyecto que parecerá poco viable, pero los astros te recomiendan que lo analices bien y aceptes. Si sientes que tu relación amorosa ya te rebasó, puedes hablarlo con tu pareja antes de que todo estalle para mal.

CÁNCER

Si no tienes disciplina en tu trabajo, será muy complicado que llegues al éxito. En el mundo profesional todos buscan a los más comprometidos y debes tenerlo en cuenta. Evita el tono condescendiente y las frases pasivo-agresivas con tu pareja.

LEO

Todas las dudas que tenías acerca de un proyecto o trabajo se resolverán el día de hoy, ya sabrás qué hacer. Tu pareja te prometió cambiar ciertas actitudes y hoy te dará la primera señal de que así será.

VIRGO

Es un buen día para demostrarte que también puedes trabajar a contrarreloj. No hay mejor manera de prosperar que poniéndote a prueba a ti mismo. Deja que tu pareja viva su vida individual y pídele que haga lo mismo.

LIBRA

Deja que las cosas fluyan y no trates de forzar nada. La vida pondrá en tu camino lo que es mejor para ti, sin la necesidad de que sufras por ello. Por otro lado, los celos serán el fin de tu relación si no les pones un freno.

ESCORPIO

La búsqueda de empleo que emprendiste desde hace tiempo dará un resultado bueno. Estás a punto de lograrlo, solo faltan unos trámites. Un cambio de planes en tu pareja te preocupará, pero solo aparenta así que no te preocupes.

SAGITARIO

Es un buen día para considerar comprar algún seguro o póliza que te proteja a ti y a tu familia. El futuro siempre es incierto y esa es una buena manera de asegurarse entre sí. Si no tienes respuesta a tus preguntas, hoy no importa. Ten paciencia.

CAPRICORNIO

Sueles ser demasiado duro con tu equipo e incluso contigo mismo, por lo que los astros te dicen que te relajes un poco para que todo salga bien y dentro de un ambiente más ameno. Demuéstrale a tu pareja que estás ahí para evitar problemas.

ACUARIO

Tendrás una pérdida en tu trabajo y eso te merecerá una llamada de atención. Por ahora no será nada grave, pero si debes tener cuidado para que no se repita. No dejes que tu relación caiga en la rutina o actos repetitivos.

PISCIS

Es necesario que te enfoques más en tus objetivos y en tus maneras de ganar dinero para que ninguna oportunidad se te vaya de las manos. En relación con lo amoroso, debes permitir que tu pareja tenga sus espacios personales.

