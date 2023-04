El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 11 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 11 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

La recomendación para este inicio de semana es que evites volver a los hábitos que tanto trabajo te costó dejar. Ahora eres una mejor persona y que se preocupa por su salud, así que trata de no cometer viejos errores.

TAURO

Si hasta ahorita tienes una mala reputación, ten por seguro que eres el único que puedes cambiar eso. Tus compañeros te ven como alguien que siempre huye del trabajo y las obligaciones, pero hazles ver que no es así.

GÉMINIS

Ten cuidado con las enfermedades de vías respiratorias porque estarán a la orden del día. Por otro lado, si deseas un buen trabajo, es hora de que pongas manos a la obra y trates de conseguirlo por ti mismo. Eres muy capaz.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para hoy Captura

CÁNCER

Es preciso que sanes viejas heridas que todavía mantienes abiertas. Sin importar cuánto duela, es hora de despedirte de ellas. Vivirás un duelo que apenas te diste la oportunidad de sentir y será muy doloroso, pero necesario para cerrar ciclos.

LEO

En algún momento fue necesario que tuvieras dos trabajos, dado que el dinero no te alcanzaba, pero eso debe terminar. Ahora es prioritario que descanses y que no sobrecargues tu cuerpo. Además, quien tiene dos patrones no sirve bien a ninguno.

VIRGO

Debes tenerte paciencia en este camino hacia la sanación. Cuando se hablan de sentimientos, no hay que ser tan duro. No es un proceso que se pueda apurar, regularmente requiere de mayor tiempo y comprensión de los que te rodean.

LIBRA

Los astros te dicen que es momento de que dejes de preocuparte, ya que todos los esfuerzos que hiciste rendirán frutos. Lo que construiste funcionará correctamente y podrás delegar responsabilidades para descansar.

ESCORPIO

Eres de esos signos protectores a los que no les importa descuidarse a sí mismos con tal de brindarles atención a los demás. Sin embargo, eso tiene que terminar. Es hora de que te des tus espacios y aprendas a recibir.

SAGITARIO

No vale la pena dejarse llevar por el enojo, tal como te sucedió en días pasados. Tienes que controlar tu ira, sin importar lo que haya sucedido. De esa manera podrás encontrar mejores negociaciones en lugar de discusiones.

CAPRICORNIO

Es un buen martes para retomar la actividad física, recuerda que tu cuerpo es la posesión más importante que tienes. No esperes a que sea lunes, cualquier día es perfecto para hacer ejercicio y darle un respiro a tu salud

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

ACUARIO

Siempre que requieres apoyo de tus seres queridos, nadie te ayuda, pero eso está a punto de terminar. Pronto conocerás a una persona que promete brindarte apoyo en todo lo que necesitas. No te desesperes, llegará antes de lo que crees.

PISCIS

Los astros te dicen que hasta los sueños que suenan más descabellados son posibles. Así que nunca pienses que tus deseos son demasiado grandes, si te esfuerzas por ellos ten por seguro que se cumplirán.

