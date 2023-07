El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 11 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 11 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es hora de que reflexiones y aprendas acerca de tus errores en el área de los negocios. Si invertiste dinero y no te dio frutos, reconoce que no fue una buena transacción. Eso te servirá para dejar de perder ingresos.

Tauro

La recomendación para este martes es que siempre cumplas con todas tus promesas y de esa forma hagas que tu palabra tenga validez. Nunca dejes que las personas desconfíen de ti al ver que no haces lo que dices.

Géminis

Es preciso que te alejes de todo lo que le hace daño a tu cuerpo, por ejemplo la comida o las actividades que sabes que desencadenarán algo negativo. Tienes que ponerte límites a ti mismo, es la forma en la que lograrás estar saludable.

Cáncer

Se impone que seas un poco más comprensivo con la gente, aprende que todos son diferentes y que cada quien tiene su propio proceso. Si alguien prefiere no hablar sobre lo que le sucede, no insistas, respeta su decisión.

Leo

Los astros te dicen que debes prestarle un poco más de atención a tus finanzas, dado que las pérdidas que sufriste podrías haberlas evitado. Lleva un registro de las transacciones que haces y ahí encontrarás el error.

Virgo

Recibirás un reclamo por parte de tus directivos, pero en esta ocasión tú eres quien tiene la razón. Si recibes un castigo sería injusto, así que hazlo saber sin temor a que haya represalias. Debes mantenerte firme y hasta reclamar una disculpa.

Libra

En una relación amorosa lo más importante es la comunicación, por lo que debes evitar guardarte lo que sientes. Dile a tu pareja las cosas que no te parezcan para que, así, puedan solucionarse. De lo contrario, los malos ratos se acumularán y al final explotarás.

Escorpio

Es un buen día para analizar tu trayectoria profesional. Debes distinguir tus logros y no minimizar lo que has hecho para llegar hasta ahí. Pero también hay que reconocer los errores cometidos para no volverlo a hacer.

Sagitario

La energía planetaria está de tu lado en el tema de los negocios, cualquier movimiento o apuesta que hagas hoy saldrá de maravilla. Solo no dejes de esforzarte y no creas que los resultados llegarán por arte de magia.

Capricornio

Antes de pedirle al Universo cosas nuevas, agradécele por lo que ya tienes. Muchas veces no te das cuenta de que cumpliste sueños que antes suponías imposibles. También puedes dar gracias por lo que está por llegar.

Acuario

Evita ser la sombra de tu pareja en todo lo que hagan juntos o por separado, tienes tu brillo propio y talentos por descubrir. Antes de involucrarte sentimentalmente con alguien ya eras una persona individual, no te olvides de eso.

Piscis

No esperes tener la aprobación de otros para echar a andar tus ideas. Si tú confías en lo que haces y en tus conocimientos, no hay nada que temer. No a todos les gustará tu decisión, pero al final es tu vida y tú eliges.

