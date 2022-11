El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 15 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 15 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Las cosas no salieron como esperabas, pero es porque te fuiste muy alto con tus expectativas. La siguiente ocasión trata de ser un poco más realista. Siempre hay que soñar en grande, pero tampoco creas en imposibles.

TAURO

Todo lo que el emprendimiento que comenzarás tiene es gracias a ti. No hay otra persona correcta para ser la cabeza. No permitas que te roben el mérito de todo el empeño que le pusiste para sacarlo adelante.

GÉMINIS

Un pequeño cambio en tu área laboral podría ayudar a que tus objetivos se cumplan, así que no les temas a las modificaciones. Respecto a tu pareja, debes poner atención en la unidad que tienen entre sí porque podrían perderla.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Tu principal preocupación en este momento debe ser tu trabajo porque en ocasiones no le das la importancia que se merece. También ponle ese mismo interés a tu relación de pareja y sobre todo a sus peticiones.

LEO

Hay personas que te critican sin fundamentos, pero los astros te dicen que no debes prestarles atención porque no lograrán afectarte. Lo que piensen sobre ti no te define. Ponte al día con todas tus deudas o los recargos llegarán.

VIRGO

Tu manera de trabajar es irremplazable y tus superiores se percatarán de ello. No dejes de hacerlo porque es la forma en la que crecerás y encontrarás nuevas oportunidades. Evita que la presión te lleve por el mal camino.

LIBRA

Debes aprender a escuchar las quejas de las demás personas, no todo puede girar en torno a ti. Recuerda que cada quien tiene sus propias creencias, incluida tu pareja. Evita hacerle reclamos injustificados por sus opiniones.

ESCORPIO

La mente es el factor más importante a la hora de hacer dinero, porque allí es de donde vienen todas las ideas de negocio. Además, saber controlar la presión será la pieza ideal para que alcances el éxito.

SAGITARIO

Si sientes que estás perdido, en realidad es porque estás muy cerca de encontrarte con tu verdadero “yo”. Tus sentidos no te fallarán y se exaltarán de tal manera que lograrás percibir de todo. Aprovecha ese impulso.

CAPRICORNIO

Tu carácter te ayudará a reponerte de cualquier situación y a evitar que te traten de una manera incorrecta. No es nuevo para ti tener que sacar a flote tu personalidad luchadora para defenderte de otros.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

ACUARIO

El fracaso nunca es el final del camino, a veces puede ser incluso el comienzo. Los tropiezos siempre implican aprendizajes y eso es lo que te ayudará a no volver a cometerlos. No te desmotives.

PISCIS

No hay argumento que hable mejor por ti que tu trabajo. Si intentan culparte de algo, ahí están las pruebas de todo lo que hiciste por la compañía. Por otro lado, evita que las diferencias económicas con tu pareja les causen problemas.

LA NACION