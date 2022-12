El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 20 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 20 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

En tu casa siempre hay invitados y música, pero tu pareja quiere tener una mayor intimidad contigo y nadie más. Cancela los planes y dedícale este martes. En lo económico tienes a un deudor que pone varios pretextos, lo mejor es que lo dejes a un lado. Pagará próximamente.

TAURO

La confianza es algo muy importante para el amor de tu pareja. No se puede tener de la noche a la mañana, pero puedes iniciar el proceso de cura y de cuidado desde hoy. En el trabajo hay que mirar no solo a los resultados, sino todo el proceso que condujo a ese éxito.

GÉMINIS

Es un buen día para abrir los ojos. La tensión dentro de tu relación amorosa tiene nombre y apellido. Deja lo negativo de tu pensamiento, es hora de llenarse de ánimo y de impulso. Consíguelo y apóyate en tus amigos.

CÁNCER

Revisa tu propia conducta antes de hacer un reclamo. Recuerda que hay una regla que se cumple en casi todos los reproches. No uses a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo y sé tu mejor ejemplo. En lo laboral, intenta salir del problema que tienes con calma. No te dejes llevar por el pánico, un paso en falso podría ser lo peor.

LEO

Deja de utilizar mentiras blancas para ocultar comportamientos que podrían perjudicarte. Este es un buen día para comenzar a ser sincero y sacar a la luz las razones de esos retrasos y de esas salidas en secreto. Tu pareja lo entenderá a la perfección. Ten cuidado con tu dinero, no crece en árboles.

VIRGO

No debes permitir que la frialdad llegue a tu relación. Este es un buen día para dar un detalle a tu pareja, acérquense y rompan el silencio entre ustedes. Por otro lado, tus proyectos parecen fracasar, pero recuerda que al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo.

LIBRA

Estás consciente de que se han dicho duras palabras entre ustedes y no sabes cómo regresar las cosas a la armonía habitual. Los astros recomiendan que evites fingir que no pasó nada. Si corresponde, pide disculpas y abre el diálogo. En lo económico te dirigirás a un buen rumbo. Las cosas están bien, pero ese estado no va a durar para siempre.

ESCORPIO

Tu pareja quiere hacer un viaje y tú no sabes cómo debes reaccionar porque no estás en los planes. Debes valorar el gesto de independencia, porque demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación. Por otro lado, este día te llegará una gran idea para la que necesitas ayuda para concretar.

SAGITARIO

En tu relación a veces lo que cuenta es disfrutarse uno al otro, sin prisas ni compromisos. En cuestiones laborales debes ser honesto contigo mismo. No se trata de encontrar culpables, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema.

CAPRICORNIO

Tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia. Debes de estar a su lado, sin reservas, aunque no haya estado para ti en una situación similar. Para tus proyectos es importante cumplir con tus obligaciones. Ya no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es hora de poner la casa en orden.

ACUARIO

Tu pareja resiente tus reservas y que tienes un plan B. En tu trabajo debes dejar que todo fluya, no te compliques con procesos imposibles de realizar. Es vital que vuelvas a disfrutarlo con más alegría y con una sensación de crecimiento.

PISCIS

Hay que cerrar filas el uno junto al otro. Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse. Eso es valioso para una relación. Invierte tiempo en lo laboral, no se trata de poner más dinero. Estudia todo tu proceso.

LA NACION