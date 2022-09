El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 27 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 27 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Podrías comenzar a sentir un malestar a causa de los descuidos que tienes en la comida. Ponle más atención a tu salud. Por otro lado, antes de medir resultados en tu trabajo hay que supervisar los procesos.

TAURO

Deja de lado la melancolía y concéntrate en recuperarte a ti mismo. Todo mejorará pronto. Los astros te dicen que no pidas ese préstamo que tenías en mente y que trates de hablar con tu pareja sobre lo que no les parece.

GÉMINIS

Tu salud emocional es igual de importante que la física y tú sueles olvidarla. Si sientes un malestar o algo que no te explicas, es momento de acudir con un profesional. Es una buena etapa para comenzar con la desintoxicación de personas.

Mhoni Vidente, la youtuber astrológica y tarotista, dio los horóscopos de hoy Captura YouTube

CÁNCER

Ten cuidado con todo lo que tocas porque este martes podría ocurrir un accidente relacionado con el tacto. Solo tú comprendes la esencia de tu negocio, por lo que eres la persona indicada para potencializarlo.

LEO

Hoy deberás enfrentar las consecuencias de tus actos y es mejor que no te opongas. Mejor aprende de tus errores y analiza lo que hiciste mal. Respecto a la pareja, no será un momento sencillo porque ninguno de los dos quiere salir de su orgullo.

VIRGO

Cuando las cosas se tornan difíciles es cuando más hay que ponerle fuerza a las cosas. Ese es el indicador de que lo mejor está por llegar. Dale una nueva oportunidad al amor si es que no tienes pareja, ya es hora.

LIBRA

Si te sientes bien, no abuses de tu energía. Que tu primer impulso no sea sobre exigirte cuando tienes una recarga de ánimos. Hoy recibirás noticias que te inquietarán un poco en un inicio, pero después sabrás sobrellevarlas.

ESCORPIO

No te automediques ni te des un diagnóstico tú mismo. Si tienes algún malestar acude con un profesional de la salud. En tu trabajo, hay una pequeña conspiración a tus espaldas. No podrán hacerte daño.

SAGITARIO

No puedes dejar que el ejercicio falte en tus días porque uno de los elementos más importantes para tu bienestar es la actividad física. Por otro lado, no te exaltes si en tu trabajo toman decisiones injustas. Mantén la calma.

CAPRICORNIO

Tendrás una nueva oferta en cuestiones laborales. Te va a entusiasmar tanto que querrás dar el sí desde un inicio, pero la sugerencia de los astros es que te tomes algunos días para decidir. Que todo te quede bien claro antes.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para hoy

ACUARIO

Cuídate de problemas en la piel. Algunos elementos jugarán en tu contra y presentarás una afección relacionada. También te encontrarás con un problema laboral que catalogarás como imposible, pero podrás resolverlo.

PISCIS

No le demandes a las personas lo que no están en la capacidad de dar. Que tú seas generoso no significa que los demás lo serán también. No te hagas altas expectativas de nadie y si ya no eres feliz con tu pareja, aléjate de ahí.