El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 13 de abril

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es necesario que te apartes de todo lo que no te corresponde. No te comprometas a hacer cosas que no quieres y mucho menos si tú no tienes nada que ver en ellas. Es que no tienes la obligación de solucionar los problemas de los demás.

TAURO

Tu carácter y tu forma de ver la vida es lo que te ayudará a lograr todo lo que quieres. Sea el ámbito que sea, conseguirás ser feliz y tener lo que un día pensaste que era imposible. Incluso podría llegarte un amor inesperado.

GÉMINIS

Hay posibilidades de que te ofrezcan un nuevo trabajo, en el que es seguro que te irá mejor económicamente. Sin embargo, no te dejes llevar por lo bueno y arregla también lo que tienes pendiente, como algunos trámites.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Evita que tu relación se vuelva monótona porque una vez que entres ahí será muy difícil salir. Es preciso que ambos cambien su manera de relacionarse y se esfuercen por hacer cosas diferentes. No caigan en el aburrimiento.

LEO

Los astros te dicen que trates de no recordar el pasado ni darle mucha importancia, dado que solo te entristecerá y no te ayudará en nada. Te hace falta un poco más de amor propio, para que no te lamentes por cosas que no valen la pena.

VIRGO

Se impone que les dediques más tiempo a tus seres queridos porque sueles dejarlos a un lado a pesar de que son quienes siempre te apoyan. Busca la manera de demostrarles cuánto les quieres y lo importantes que son en tu vida.

LIBRA

Las oportunidades solo llegan una vez, así que tómalas siempre que se te presenten. Decide qué es lo que quieres y lo que necesitas y ve por ello. Por otro lado, empezarás a planear un viaje para las próximas semanas.

ESCORPIÓN

Eres de los signos que más karma negativo atraen, dado que sueles ser malo con las personas. En los últimos días, hiciste tantas cosas malas que terminarás por arrepentirte. Una amistad se irá de tu lado por algunos desacuerdos.

SAGITARIO

Recibirás noticias de una persona que no has visto desde hace tiempo y eso te hará sentir feliz. También empezarás a velar más por tu salud, lo que te dará un enorme golpe de energía. Estarás mejor que nunca en todos los sentidos.

CAPRICORNIO

Se aproximan muchos retos que tendrás que cumplir. No hay manera de que puedas negarte, así que debes activarte y ponerle todas las ganas a lo que haces. Si te esfuerzas, ten por seguro que recibirás buenas recompensas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Es preciso que inviertas tu dinero y que no lo gastes o lo tengas guardado. Siempre hazlo rendir y que te dé más ganancias. Los problemas que tenías en días pasados desaparecerán poco a poco, como por arte de magia.

PISCIS

Antes te enfocabas mucho en el pasado y ahora dejará de importante más cada vez. No podías olvidar ciertas situaciones, pero a partir de hoy quedarán archivadas. Ahora solo te concentrarás en el presente y vivirás al día.

LA NACION