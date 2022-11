El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 17 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este jueves 17 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

A veces eres una persona demasiado insegura e ingenua, tanto que dejas ir las oportunidades que se te presentan. En el amor tendrás en frente al mejor prospecto para ti, pero debes aprender a verlo y no tener miedo de nada.

TAURO

No permitas que errores que cometiste en el pasado tengan repercusiones en tu presente. Perdona a los demás y perdónate a ti mismo. Lo que ocurrió antes, te sirve como aprendizaje para el ahora. Atrévete a ser feliz.

GÉMINIS

Vas a rodearte este jueves de personas que prometen de todo pero al final no cumplen nada de lo que dicen. Tú ya sabes lidiar con ese tipo de gente, así que no te confíes ni pongas tus esperanzas en nadie.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Hoy finalmente conocerás las verdaderas intenciones que tiene esa persona que está rondándote desde hace mucho tiempo. Si estás dispuesto a aceptarla aún así, que sea bajo tu propio riesgo. Hay probabilidades de que todo funcione.

LEO

Cuídate de dolores musculares e infecciones en estos días. Por otro lado, los astros te dicen que si tienes pareja también enciendas tus alertas porque hay alguien que le coquetea y él o ella sí le corresponden. Lo sabrás todo.

VIRGO

Los sueños siempre suelen ser un reflejo del subconsciente, pero en estos días serán algún tipo de revelación para ti así que ponles atención. También es momento de ponerle atención a tu salud y cuidarte más.

LIBRA

Tu familia necesitará de tu apoyo próximamente y no puedes darte el lujo de negarte. Incluso aunque no te pidan apoyo, bríndaselos. Por otro lado, no te dejes influenciar por la opinión de otras personas y haz tu propio criterio.

ESCORPIÓN

A las personas en ocasiones les cuesta mucho trabajo lidiar con tu carácter, así que trata de ser un poco más dócil. Si lo que les molesta en realidad es que tú sí dices las cosas sin tapujos, entonces solo dales la vuelta.

SAGITARIO

Regresará a tu vida un amor del pasado para darte nuevas esperanzas, pero debes aprender a decir que no y enfocarte más en el futuro. Si de verdad quieres un cambio en tu vida, comienza por rechazar a los que te hicieron daño.

CAPRICORNIO

Los tropiezos o caídas no siempre son un fracaso, en ocasiones podrían ser el inicio de una nueva era. Además, todo eso te enseña cosas nuevas. Date la oportunidad de triunfar, solo es que tú lo decidas porque eres tu peor enemigo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Llegará a tu vida una persona y podrías iniciar un romance con ella, en caso de que no tengas pareja. Podría ser un poco mayor que tú y te enseñará a ver el mundo de diferente manera. Tendrás días de mucha intensidad.

PISCIS

No trates de arreglarles la vida a los demás y tampoco te metas en asuntos que no te corresponden. Es muy probable que el día que tú lo necesites no estén para ti. No metas las manos al fuego por alguien que no haría lo mismo contigo.

LA NACION