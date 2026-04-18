Cuánto cuesta el veterinario en EE.UU. en abril 2026: consultas, vacunas y cirugías
Un dueño puede llegar a gasta hasta US$3221 al año en su perro; sin embargo, hay diferentes factores que influyen en los costos
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Los servicios médicos en Estados Unidos son costosos tanto para humanos como para mascotas. Una visita de rutina al veterinario puede salir entre 150 y 350 dólares, según el procedimiento y del estado en el que se resida. Además, las cirugías o aplicaciones de vacunas podrían elevar el costo para los dueños.
Cuánto gasta un dueño de mascotas al año en Estados Unidos 2026
Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (Aspca, por sus siglas en inglés), en el primer año de tener una mascota se puede gastar:
- US$3221 en un perro
- US$1904 en un gato
La cifra incluye las necesidades básicas, como:
- Medicamentos preventivos
- Consultas veterinarias de rutina
- Juguetes
- Golosinas
- Seguro médico
- Aseo
- Esterilización
- Vacunas
Cuánto cobra un veterinario por cada procedimiento en Estados Unidos 2026
El costo de cada visita al veterinario cambia según las necesidades de la mascota. Si es una consulta rutinaria el médico se basará en la ubicación geográfica, el tipo de atención (si es urgente o no), raza y tamaño de la mascota, así como si se le hacen análisis o no, de acuerdo con PetCover USA.
Los precios promedio por cada servicio en el territorio estadounidense son:
- Vacunas: entre US$20 y US$50 cada una
- Esterilización: US$200 - US$600
- Examen de emergencia: US$150 - US$250
- Limpieza dental: US$300- US$800
- Radiografías: US$150 - US$400
- Medicamentos: US$50 - US$200
- Suministro de líquidos intravenosos: US$100 - US$250
- Análisis de sangre: US$100 - US$300
- Emergencia médica que sí requiera atención por un problema grave: US$3000 - US$7000 (incluye cirugía)
Respecto a las cirugías médicas, el costo varía de acuerdo con la complejidad. Por ejemplo:
- Reparación del ligamento cruzado anterior en perros: US$2000 - US$4000
- Extirpación de tumores: US$800 - US$500
- Cirugía gastrointestinal: US$2000 y US$5000
Cómo reducir el costo del veterinario de una mascota en EE.UU. 2026
Aspca dio algunos consejos sobre cómo reducir gastos en las mascotas. La clave es evitar que requiera atención profesional tan seguido: “Es mucho más caro y arriesgado tratar enfermedades que prevenirlas”.
Los consejos que dieron son:
- No saltarse el examen anual de la mascota.
- Proteger a la mascota de bacterias, así como de pulgas y garrapatas.
- Esterilizar: podría ahorrar gastos de problemas de salud, como cánceres de útero, ovario y testículo.
- No fumar con la mascota presente: las mascotas suelen inhalar el humo de cigarrillo de sus dueños, lo que “puede causar asma, bronquitis, linfoma y cáncer oral, nasal y pulmonar”.
- Hay algunas vacunas que son opcionales, siempre hay que preguntar al médico cuáles sí necesita la mascota.
- Higiene bucal: las afecciones dentales pueden derivar en procedimientos costosos por enfermedades renales o cardíacas.
- Asear en casa: según los expertos, se puede ahorrar una gran cifra al darles aseo personal en el hogar.
- Contratar seguro médico: si sucede alguna emergencia, los seguros suelen cubrirlas, por lo que el gasto es menor para los dueños.
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