Cuánto cuesta el veterinario en EE.UU. en abril 2026: consultas, vacunas y cirugías

Los servicios médicos en Estados Unidos son costosos tanto para humanos como para mascotas. Una visita de rutina al veterinario puede salir entre 150 y 350 dólares, según el procedimiento y del estado en el que se resida. Además, las cirugías o aplicaciones de vacunas podrían elevar el costo para los dueños.

Cuánto gasta un dueño de mascotas al año en Estados Unidos 2026

Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (Aspca, por sus siglas en inglés), en el primer año de tener una mascota se puede gastar:

US$3221 en un perro

US$1904 en un gato

El gasto de veterinario anual en gatos y perros es diferente Unsplash

La cifra incluye las necesidades básicas, como:

Medicamentos preventivos

Consultas veterinarias de rutina

Juguetes

Golosinas

Seguro médico

Aseo

Esterilización

Vacunas

Cuánto cobra un veterinario por cada procedimiento en Estados Unidos 2026

El costo de cada visita al veterinario cambia según las necesidades de la mascota. Si es una consulta rutinaria el médico se basará en la ubicación geográfica, el tipo de atención (si es urgente o no), raza y tamaño de la mascota, así como si se le hacen análisis o no, de acuerdo con PetCover USA.

Los precios promedio por cada servicio en el territorio estadounidense son:

Vacunas: entre US$20 y US$50 cada una

Esterilización: US$200 - US$600

Examen de emergencia: US$150 - US$250

Limpieza dental: US$300- US$800

Radiografías: US$150 - US$400

Medicamentos: US$50 - US$200

Suministro de líquidos intravenosos: US$100 - US$250

Análisis de sangre: US$100 - US$300

Emergencia médica que sí requiera atención por un problema grave: US$3000 - US$7000 (incluye cirugía)

Las vacunas y medicamentos de los animales en Estados Unidos pueden personalizarse Unsplash

Respecto a las cirugías médicas, el costo varía de acuerdo con la complejidad. Por ejemplo:

Reparación del ligamento cruzado anterior en perros: US$2000 - US$4000

Extirpación de tumores: US$800 - US$500

Cirugía gastrointestinal: US$2000 y US$5000

Cómo reducir el costo del veterinario de una mascota en EE.UU. 2026

Aspca dio algunos consejos sobre cómo reducir gastos en las mascotas. La clave es evitar que requiera atención profesional tan seguido: “Es mucho más caro y arriesgado tratar enfermedades que prevenirlas”.

Los consejos que dieron son:

No saltarse el examen anual de la mascota .

. Proteger a la mascota de bacterias , así como de pulgas y garrapatas.

, así como de pulgas y garrapatas. Esterilizar: podría ahorrar gastos de problemas de salud, como cánceres de útero, ovario y testículo.

El precio de una consulta al veterinario en EE.UU. dependerá del procedimiento que se le haga a la mascota Pexels