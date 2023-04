El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 27 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 27 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es hora de que aprendas a cuidar lo que ya tienes y valorar a la gente que te rodea. A veces por tu ambición de conseguir más, no miras lo que hay a tu alrededor. Una amistad podría traicionarte al revelar información tuya.

TAURO

Es preciso que ahora más que nunca te propongas cumplir tus sueños. No te rindas solo porque algo te salió mal, recuerda que todo lo que vale la pena cuesta. Tampoco le des explicaciones a quien no se las merece, es tu vida.

GÉMINIS

Si tú no te quieres primero, ninguna persona lo hará. Lo más valioso en este mundo es que te valores y evites hacerte daño al cuestionarte todo. Deja de lastimarte con las cosas que ya fueron, no te castigues.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Cuídate de caídas y golpes porque estarán a la orden del día. En cuanto al amor, si una persona te gusta, no hay tiempo que perder. Díselo y atrévete a conquistarla antes de que sea tarde. Si no funciona te retiras, pero inténtalo.

LEO

Se impone que busques a esa amistad que siempre está a tu lado cuando lo necesitas, para que te dé el consejo que requieres el día de hoy. No le des información valiosa a gente que puede revelarla, mejor confía en quienes ya te demostraron lealtad.

VIRGO

Antes de querer resolverles la vida a los demás, resuelve la tuya. Es hora de que pienses en ti y que te preocupes más por lo que a ti te sucede. Tienes muchas cosas pendientes que hacer y algunos nuevos proyectos que emprender.

LIBRA

Si tu relación de pareja no ha funcionado es porque los dos son diferentes a como empezaron. Para que las cosas vuelvan a ser como antes o incluso mejor, ambos deben poner de su parte. No le inviertas tiempo a lo que no te aporta nada positivo.

ESCORPIÓN

Una amistad del pasado regresará a tu entorno para pedirte disculpas y para intentar que recuperen su relación. Si te nace, hazlo. La gente merece segundas oportunidades y si se la das es probable que vuelvan a ser amigos como antes.

SAGITARIO

Los astros te dicen que tienes que dejar de preocuparte por el tema romántico. No apresures nada ni trates de forzar relaciones. Si tu ser amado indicado no llega, es mejor que estés soltero. No le des tu tiempo a cualquier persona.

CAPRICORNIO

Tienes que aprender a valorar lo que posees y a reconocer todas las lecciones que te da la vida. Busca maneras de salir adelante y no esperes a que la gente lo haga por ti. Si tienes que iniciar desde cero, hazlo, también perdona y pide disculpas si es necesario.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Ya es momento de que dejes de mendigar cariño y atención. La gente que realmente te quiere nunca escatimará en darte amor, así que no debes buscarlo en otras personas. Además, no necesitas de nadie para ser feliz.

PISCIS

Un examor regresará para intentar envolverte nuevamente en tus mentiras. No le prestes atención y rechaza todas sus peticiones. Respecto a los amigos, se impone que seas un poco más comprensivo y cariñoso con alguien que siempre está para ti.

LA NACION