El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 30 de junio

Nana Calistar llegó este 30 de junio desde primera hora del martes con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas de las personas cercanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno en las próximas horas.

ARIES

Una amistad podría tenerte celos y no será una experiencia linda. Escoge mejor a tus amistades. Tendrás algunos cambios de humor y podrías estar un tanto melancólico. Recordarás algunas personas de tu pasado, pero no debes dejar que te invada la tristeza.

TAURO

En la vida siempre habrá caídas, pero debes estar consciente de que lo más importante es levantarse. Eres más fuerte de lo que piensas. Depura a la gente que no te aporta nada y que solo trae dolores de cabeza a tu vida.

GÉMINIS

Aparecerá un nuevo amor que siempre habías esperado: uno que te hace crecer y que te ayudará a madurar como persona. Podrías sufrir fuertes caídas y fracturas. Ten mucho cuidado con tus pies y rodillas.

CÁNCER

La constancia es uno de los aspectos más fundamentales al momento de querer lograr algo. No te desesperes si no te sale a la primera. Habrá cambios en varios aspectos de tu vida, pero es fundamental que no te dejes llevar por lo primero que ves.

LEO

Habrá cambios en tu economía que te van a dar un respiro, porque ya estabas muy preocupado por ese aspecto. Llega a tu vida una persona que podría meterte en problemas con tu familia; evítala y sácala de tu entorno.

VIRGO

Hay un viaje en puerta que te va a ayudar a relajarte y hacerte ver las cosas de diferente manera. También vienen cambios en materia laboral, así que solo debes dejar que la vida tome su curso y no complicarte por nada.

LIBRA

Tus cambios de estado de ánimo podrían orillarte a generar un ambiente laboral pesado y en lo familiar también, así que trata de tranquilizarte para no herir a nadie ni poner las cosas tensas. Las peleas no benefician en nada.

ESCORPIÓN

Una amistad o un compañero de trabajo podría traicionarte este jueves. Ten cuidado. Hay días en que nada más quieres irte lejos, pero debes tener paciencia. Enfrenta tus problemas y muy pronto conocerás el por qué de las cosas.

SAGITARIO

Busca ese equilibrio en tu vida que tanto te hace falta; no permitas que los chismes o comentarios de otras personas influyan en tu día. Te decepcionas de los demás porque esperas que actúen igual que tú, pero eso nunca va a suceder.

CAPRICORNIO

Disfruta de las personas que llegan a tu vida, sin importar el tiempo que se queden. Estás confundido por esa persona nueva que llegó, pero tienes que aprender a soltar. La vida decide quién sí y quién es mejor que se vaya.

ACUARIO

Es momento de demostrarles que sí puedes, a todos aquellos que alguna vez no creyeron en ti y en tus habilidades. No olvides que tu competencia siempre eres tú mismo y que eres quien tiene el poder de realizar sus sueños.

PISCIS

Hay personas falsas que se harán pasar por tus amigos, pero es gente que solo busca aprovecharse de tus sentimientos. Te llegará una buena noticia relacionada a la economía y será un dinero extra que te servirá mucho.