El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 10 de abril

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 10 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Deja de pensar en lo que no pudo ser y en las personas que ya no están en tu vida. Enfócate en lo que realmente vale la pena y prepárate para la llegada de nueva gente a tu entorno. Tu buen corazón atraerá a seres de luz, como lo eres tú.

TAURO

Un amor del pasado podría regresar para pedirte que vuelvan a estar juntos. Al parecer reconoció el error que cometió y dice que ya cambió. Sin embargo, no te arriesgues a sufrir lo mismo y atrévete a conocer personas nuevas.

GÉMINIS

La recomendación para este lunes es que siempre te quedes con lo mejor de las cosas, ya que eso es lo que abundará en tu alma. Si te concentras en lo negativo, es probable que la felicidad nunca esté a tu alrededor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

No permitas que las críticas de la gente te hagan sentir mal. No es importante lo que otros piensen de ti, pero lo que tú creas de ti mismo sí. Por otro lado, ten cuidado con enamorarte demasiado rápido de una persona porque podrías salir herido.

LEO

Los astros te dicen que existe la posibilidad de que conozcas a alguien a través de las redes sociales. En un principio supondrás que se trata de tu verdadero amor y querrás dejarte llevar, pero no es así. Ve con cautela.

VIRGO

Si no tienes una relación, proponte disfrutar de la soltería. No te sientas mal por no tener a alguien estable a tu lado, llegará en el momento indicado. Mientras tanto, deja de complicarte la existencia y aprovecha los buenos momentos.

LIBRA

No seas tan negativo, si algo malo te sucedió ten por seguro que pasará pronto, sobre todo si es en materia amorosa. Recuerda que cuando algo no te salga bien, lo último que tienes que hacer es llenarte de malos pensamientos.

ESCORPIÓN

Si tienes una relación, se impone que comiences a hablar a futuro con tu pareja. De esa manera te darás cuenta si esa persona te quiere como tú a ella. La única finalidad es que sepas bien en dónde estás parado.

SAGITARIO

Un amor del pasado regresará a tu vida, pero no con las intenciones que crees. Solo necesitará de tu ayuda y asesoramiento para algo. No obstante, debes negarte y no permitir que entre de nuevo a tu entorno, aunque su petición no sea romántica.

CAPRICORNIO

Es hora de que dejes ir a las personas que ya no están dentro de tu vida. Si te dejaron alguna enseñanza, apréciala, pero ya no te lamentes porque se fueron. Es probable que sea más la costumbre que realmente la tristeza por su ausencia.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Recibirás, a través de un mensaje, una noticia que te alegrará el día. Además, este lunes tendrás buena suerte en los juegos de azar y se impone que la aproveches al máximo. En cuanto a tus relaciones, pon límites para no salir lastimado.

PISCIS

No te permitas sentir culpa por los errores que cometiste en el pasado. Dale vuelta a la página y disponte a enfrentar nuevos retos. Recuerda que de todo se aprende y que la persona que eres hoy, no sería igual sin todas las vivencias pasadas.

LA NACION