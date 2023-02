El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 13 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 13 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te reencontrarás con una amistad del pasado en la calle o en alguna fiesta a la que próximamente acudirás. Si te nace volver a integrarla a tu vida está bien, pero si no, no se acabará el mundo. Desprenderte de lo que no te hace bien es madurar.

TAURO

Esta semana tendrás la posibilidad de relacionarte sentimentalmente con una persona que recién conoces. Además, un amigo del pasado volverá para pedirte disculpas por los errores que cometió, pero no será del todo sincero.

GÉMINIS

Tu salud se verá beneficiada por la energía planetaria de este lunes, pero sí debes esforzarte más en cuidarte y llevar un estilo de vida más saludable. Por otro lado, tendrás la firma de un documento importante.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Los astros te dicen que debes creer más en ti y confiar en que todo te saldrá bien. Amarte y demostrarte quién eres te ayudará a llevar un mejor manejo de tu vida. Comenzarás a planear un viaje y algunas salidas con amigos.

LEO

Será una semana de mucha reflexión y de tomar decisiones cruciales en varios aspectos. En cuanto al tema amoroso, una amistad podría convertirse en tu próxima pareja. No te niegues y déjate llevar, pasarás buenos momentos.

VIRGO

Los planetas te exhortan a no hacerte falsas expectativas de las cosas y las personas. Tienes que aprender a fluir y no tratar de forzar todo. Los cambios son buenos y tienes que estar dispuesto a asumirlos.

LIBRA

En los próximos días acudirás a una fiesta o una reunión social en el que las miradas se dirigirán totalmente hacia ti. Deslumbrarás por tu personalidad. Trata de salir de la rutina y hacer actividades nuevas para que no te aburras.

ESCORPIÓN

La recomendación para este lunes es que no permitas que tu pareja te trate como quiere. Te mereces que esa persona especial te vea de la misma manera que tú. En el aspecto económico, recibirás dinero que no esperabas y con eso comenzarás a planear un viaje.

SAGITARIO

Los astros te dicen que te prepares para abrirle nuevamente la puerta al amor. Está próximo a llegar un nuevo prospecto para iniciar una relación. Eso sí, debes cuidar que los celos no sean una de las bases principales, porque eso podría provocar que su romance dure poco.

CAPRICORNIO

Siempre hay que tener presente todo lo que luchaste y sacrificaste para estar donde estás ahora. No permitas que nadie les quite mérito a tus esfuerzos, y mucho menos tus éxitos. Además, recibirás nuevas propuestas que te harán triunfar mucho más.

ACUARIO

Se impone que a partir de este lunes cuides más tu alimentación para que no te veas afectado en el futuro. A veces presentas malestares que son totalmente provocados por la comida que ingieres. Préstale atención a tu cuerpo.

PISCIS

Hoy recibirás una noticia relacionada con lo económico que te alegrará el día y te hará sentir más tranquilo. Sin embargo, para que la estabilidad y abundancia te rodeen, debes enfocarte en tu negocio y no esperar a que el dinero llegue por sí solo.

LA NACION