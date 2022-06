El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 29 de junio

Nana Calistar llegó este 29 de junio desde primera hora del martes con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas de amistades. Esto es lo que los astros traerán para cada uno en las próximas horas.

ARIES

Respeta a tu pareja porque nadie merece que lo traicionen. Olvídate de las nuevas amistades que has conseguido en redes sociales. Recibirás un mensaje de una persona muy importante para ti, tanto que te sacará varias sonrisas.

TAURO

Muchas veces la vida no es como queremos, y las cosas no funcionan. Ante ello, quédate con los mejores momentos que viviste con esa persona. Se aproximan algunas posibilidades de entrar a un negocio de compra y venta.

GÉMINIS

Aléjate de las personas que no aportan nada bueno a tu vida: hay gente que se hace pasar por amigos, pero siempre buscan la manera de hacerte sentir mal. En cambio, comienza a acercarte a las personas que te buscan y te valoran.

CÁNCER

Tu paz interior debe ser primordial, por lo que no tienes que dejar que nadie la arruine; siempre busca cómo estar tranquilo. Para todos los Cáncer que no tienen pareja, regresa un amor del pasado y ahora la relación será más sólida.

Los horóscopos de Nana Calistar

LEO

Lo más destacable para este miércoles, es que tendrás la oportunidad de tener un amor a distancia, ya que conocerás a alguien que no es de tu ciudad, pero que te llamó la atención. Inténtalo, pero también sé muy inteligente para que eso funcione.

VIRGO

Sal de esa zona negativa que no te permite avanzar, y que, en cambio, solo te llena de pensamientos negativos. Puede ser que al final del día la tristeza te inunde, pero debes estar enfocado en salir adelante y vivir la vida.

LIBRA

Nunca pretendas cambiar tu manera de ser para caerles bien a los demás, ni trates de aparentar lo que no eres. Eres de muy buen corazón y siempre piensas en tu familia, hoy es el día en que uno de ellos te necesitará.

ESCORPIÓN

Has tenido un negocio en mente y quieres realizarlo lo más pronto posible, pero quizá se tendrá que cancelar por muchos motivos. Cuida tu salud, porque tu cuerpo es tu templo. Mantente alerta con posibles traiciones de amistades.

SAGITARIO

Te mereces todo el amor que recibes: en ocasiones sueles escapar cuando alguien te comienza a demostrar atención o cariño; tranquilo. No seas tan negativo y déjate llevar, sobre todo en cuestiones del corazón.

CAPRICORNIO

No hables de más, porque eso podría traerte problemas este miércoles; tu opinión siempre es importante, pero no cuando nadie la pide. Los problemas entre vecinos no faltarán, pero debes estar enfocado en lo que realmente importa.

Horóscopo de Nana Calistar para este 29 de junio

ACUARIO

Relájate y haz a un lado todos los problemas o situaciones que te hacen sentir mal, todo el mundo comete errores, seguro que el tuyo no provocará el fin del mundo. Aléjate de todo lo que te hace perder la concentración.

PISCIS

Una noticia sobre alguien que quieres mucho, podría decepcionarte, pero debes mantenerte fuerte y no dejar que te derrumbe. Quédate con las personas que te demuestren su interés en ti, no te conformes con menos de lo que mereces.