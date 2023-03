El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 29 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 29 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Podrías descubrir una gran verdad acerca de tu pareja, que tiene que ver con terceras personas. En ese sentido, ten mucho cuidado y camina con cautela. Eso sí, tampoco trates de crear vínculos inexistentes con él o ella, una vez que te enteres.

TAURO

Nunca te quedes con las ganas de hacer nada y disfruta todo lo que llega a tu entorno. Es mejor arrepentirse que quedarse con el “¿qué habría pasado?”. Es hora de prepararte para cerrar marzo de la mejor manera.

GÉMINIS

Los astros te dicen que entrarás en una etapa de cierre de ciclos. Perdonarás a gente a la que no creías perdonar y nacerá una nueva versión de ti. Serás más feliz porque ya no tendrás ataduras al pasado ni a la gente que te hacía daño.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Los astros te dicen que no debes descuidar tu lado sentimental porque podrías tener consecuencias en el futuro. Es momento de que atiendas tus necesidades, de todo tipo. Lo más importante que tienes eres tú mismo.

LEO

Es momento de que dejes de criticar a los demás, recuerda que cada persona es libre de elegir lo que quiere hacer. Hay diferentes gustos y no todos tienen que agradarte a ti. Tampoco prestes atención a lo que se dice sobre ti.

VIRGO

La recomendación para este miércoles es que no le des importancia en tu vida a las cosas que no lo merecen. Por ejemplo, los comentarios negativos o falsos por parte de otras personas, que lo disfrazan de amabilidad.

LIBRA

Si tienes pareja, se aproxima una fuerte discusión entre ambos. Si no logran comunicarse de manera efectiva, tu relación podría pender de un hilo. Deja de actuar como si nada te importara y dale a tu ser amado la atención que se merece.

ESCORPIÓN

La vida te ha dado tantas sorpresas de mal gusto que ahora crees que no te mereces nada bueno. Sin embargo, eso no es así. Gracias a eso adoptaste un carácter necesario para la vida y ahora ya no te dejarás derribar.

SAGITARIO

Se impone que cuides más tu salud, ya que podrías tener algunos síntomas desconocidos en los próximos días. Tu cuerpo es tu templo y lo más importante que tienes, así que no escatimes en médicos para saber qué te sucede.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que te desprendas de todo lo que te estorba y que te atrevas a entrar a nuevos proyectos. Todo lo que hagas te llevará al éxito. Por otro lado, cuídate de infecciones porque estarán a la orden del día.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Es preciso que dejes a un lado los celos, ya que tu pareja no ha hecho nada malo. A veces te gusta discutir sin fundamentos, algo que podría dañar tu relación más a futuro. Eso sí, no cambies totalmente tu forma de ser por agradarles a otros.

PISCIS

La energía planetaria te ayudará a pedir y atraer lo que te mereces. No obstante, es necesario que si tú le pides algo a alguien, debes asegurarte de que tú también lo puedas ofrecer. De lo contrario, las cosas no saldrán del todo bien.

LA NACION