El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 3 de mayo

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 3 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No permitas que los chismes y lo que otras personas dicen sobre ti te arruine el día. Todo lo que la gente habla es porque le molesta que brilles y que tengas éxito en lo que haces. Se aproxima un viaje o salida familiar.

TAURO

No dudes en iniciar ese negocio que has tenido en mente desde hace mucho tiempo, te dejará buenos resultados, no te arrepentirás. Por otro lado, aprende a ver a los que te rodean con la cabeza y no con el corazón.

GÉMINIS

Los astros te dicen que les pongas mucha atención a tus sueños a partir de hoy, ya que podrían revelarte algunas cosas que no sabías. Solo tienes que aprender a interpretarlos. Por otro lado, alguien podría hablar mal de ti a tus espaldas.

CÁNCER

Cuídate de una traición por parte de un familiar porque podría hacerlo en cualquier momento. No reveles información privada, hay que prevenir. En cuanto al área económica, te llegará un ingreso extra, podría ser de una venta.

LEO

No culpes a la gente que no tiene nada que ver con tus errores, tú eres el responsable de lo que te sucede. A medida que aprendas a no confiar en la gente que te traiciona, verás los resultados y te irá mejor.

VIRGO

Cuídate de los problemas respiratorios y enfermedades gástricas porque estarán a la orden del día. También ten cuidado con la información personal que les cuentas a otros, dado que alguien podría usarla en tu contra.

LIBRA

Antes de darle una segunda oportunidad a alguien, recuerda que eso no se brinda solo porque sí, sino que se gana con hechos. Si esa persona no te ha demostrado que cambió o que ahora la situación será diferente, no lo hagas.

ESCORPIÓN

Este martes recibirás una noticia que ya esperabas desde hace mucho tiempo. Gracias a eso podrás tomar una decisión muy importante en tu vida, que habías pospuesto. Todo sucede por algo, eso tenlo bien presente.

SAGITARIO

En el momento en el que aprendas a comprometerte contigo y con tus responsabilidades, aprenderás a solucionar los problemas solo. Es hora de que madures y te enfrentes a cualquier cosa que llegue a tu entorno.

CAPRICORNIO

Se impone que evites caer en los mismos errores del pasado, toma como referencia lo que ya viviste para decidir qué hacer. Respecto a tus relaciones personales, te llegarán noticias de una expareja, pero no le prestes atención.

ACUARIO

No te lamentes por lo que no pudo ser o por lo que el destino te trajo actualmente. Todo tiene un por qué y lo comprenderás más tarde. Deja que la vida tome su rumbo, tú solo dedícate a disfrutar lo que tienes sin prejuicios.

PISCIS

Te darán algunas noticias favorables en cuestiones de trabajo, incluso se te podría dar una oportunidad de crecimiento si te mantienes alerta. Por otro lado, podrías emprender tu propio negocio y obtendrías buenas ganancias.

