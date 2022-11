El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 9 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este miércoles 9 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No te apresures en tomar decisiones y aprende a diferenciar entre lo que te conviene y lo que no. A partir de que lo logres, verás un cambio radical en tu vida. Se aproximan buenas noticias en el ámbito laboral, no debes preocuparte.

TAURO

Una persona de tu pasado buscará la manera correcta para acercarse a ti y decirte todo lo que siente. Por otro lado, es momento de que confíes en la capacidad que tienes para lograr lo que te propones, tú puedes hacerlo.

GÉMINIS

Los problemas económicos estarán a la orden del día, pero debes despreocuparte porque tú tienes la solución para revertirlo. Solo debes dejar de gastar en cosas que no necesitas. También te enterarás de una situación que te pondrá de mal humor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Es momento de dar el siguiente paso con tu pareja porque las cosas podrían salirse de control si no es así. Un viaje para consolidar su relación no les haría nada mal. No dejes para después todo lo que puedes hacer hoy.

LEO

No te permitas caer ante las críticas de otras personas. Recuerda que quienes atacan a otros es porque no son felices con sus propias vidas, así que tómalo de quien viene y no le prestes mucha atención. Saldrás adelante.

VIRGO

Es necesario que este miércoles veas más por ti que por los demás. A veces te preocupas mucho por otros y te descuidas a ti mismo. Tendrás oportunidades de recuperar todo lo que perdiste por descuidos.

LIBRA

Ciertas situaciones que te dolieron y que te afectaron en el pasado entrarán nuevamente en tu radar. Te darás cuenta de que las caídas te enseñaron y forjaron lo que eres ahora. Nunca temas en volver a levantarte de un fracaso.

ESCORPIÓN

Conocerás a una nueva persona que, si estás soltero, podría ser tu nuevo romance. Todo comenzará como una amistad, pero podría escalar hasta el ámbito amoroso. No te autoflageles y sé más amable contigo mismo.

SAGITARIO

Un integrante de tu familia se enfermará y eso te mantendrá en incertidumbre, pero no es necesario que te preocupes demasiado porque saldrá adelante. También extrañarás mucho a alguien que ya no está contigo.

CAPRICORNIO

Es importante que modifiques esas actitudes que en ocasiones tienes ante los demás. No eres más que nadie, por lo que debes trabajar en tu humildad. Eso es lo que se valora de otras personas y lo que te diferenciará de mucha gente.

ACUARIO

Nunca cambies tu forma de ser y mucho menos por cumplir las expectativas de los demás. Tu vida solo te pertenece a ti y el cómo vivirla es tu problema. Por otro lado, se aproximan algunos cambios cruciales entre tu pareja y tú.

PISCIS

No descuides la parte emocional porque a veces sueles dejarte llevar más por lo racional. Las cosas pueden afectarte y eso no está mal. Permítete estar triste aunque sea un día. También date tu lugar ante las demás personas.

