El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 1 de julio

Nana Calistar llegó este 1 de julio desde primera hora del martes con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas de las personas cercanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No dejes que otras personas te manipulen porque lo único que buscan es sacarte información respecto a un tema que dominas. Sé más discreto con tus planes personales porque podrías cometer algunos errores de indiscreción.

TAURO

Se viene estrés laboral, a pesar de que ya es viernes; pero tranquilo porque podrás resolverlo. Es momento de cambios en la economía, pero cuidar el dinero debe ser tu prioridad y no gastar en cosas innecesarias.

GÉMINIS

Cuida mucho tu entorno porque los chismes podrían afectarse en cuestiones amorosas o de amistad. Llegan algunas noticias que no esperabas, y que sin duda te pondrán muy feliz. Podría haber una traición por parte de tu pareja.

CÁNCER

Un amigo o amiga hablará mal de ti con otras personas y contará un secreto tuyo. Ten mucho cuidado. No permitas que te quiten tu estabilidad emocional y la paz interior que tanto te ha costado encontrar, ignora lo que te hace daño.

Horóscopo semanal de Nana Calistar

LEO

Te llegan pretendientes de ciudades lejanas y eso te hará sentir muy bien, sobre todo atractivo o atractiva. Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y es algo que no te alegrará, sino que te dará algunos dolores de cabeza.

VIRGO

Hay un viaje en puerta, pero no va a salir del todo bien; es mejor que todas las personas con las que vayas tomen precauciones, y tú también. Es momento de cambiar algunas cosas de tu vida que no te gustan tanto.

LIBRA

Todos los días se debe luchar por ser mejor persona y ser la mejor versión de ti mismo. Este viernes es el momento ideal para enfocarte en evolucionar y aprender de tus errores. Todo lo que crees que te falta, mejóralo y trabaja en ello.

ESCORPIÓN

Tu carácter es una de las cosas que más te caracteriza, pero a veces podría considerarse como un defecto y otras como una virtud; analízalo dependiendo de cada situación. No temas hacer cambios en tu vida, porque lo diferente siempre atrae resultados diferentes.

SAGITARIO

Ten cuidado con caídas o golpes, porque podrías estar lesionado por varios días. Hablar de los problemas ajenos no será una buena opción hoy, porque podría traerte muchos problemas e incluso provocar que ahora se hable sobre ti.

CAPRICORNIO

Los nuevos retos siempre hay que afrontarlos de la mejor manera. Los astros hoy te dicen que no tires la toalla y que no dejes tus sueños de lado. Enfócate sobre todo en todos tus trámites, porque podrías dejar algo olvidado.

Horóscopo de Nana Calistar para este 1 de julio

ACUARIO

Te darás cuenta de todas las traiciones y desilusiones que has vivido a causa de algunos de tus seres queridos. Se aproximan cambios buenos y que te harán analizar si realmente son buenos para tu vida o no.

PISCIS

Es el día para aprender a soltar y dejar ir todo lo que ya no puede ser. En cuestiones de trámites, no hay que estresarse por las noticias que esperas, porque sin duda serán favorables para ti y te brindarán lo que has esperado por algún tiempo.