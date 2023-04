El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 21 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 21 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se te presentarán muchas oportunidades en varios aspectos, pero debes tomarlas antes de que alguien más lo haga. No las dejes para después y analiza cuál es mejor para ti. En cuanto a tu relación amorosa, trata de darle tiempo de calidad a tu pareja.

TAURO

La estabilidad laboral está bien proyectada para ti. Puede ser que este viernes o los próximos días te llegue una noticia que te cambiará la perspectiva. Tus jefes reconocerán tus habilidades y lograrás consolidar un equipo.

GÉMINIS

Es hora de que te valores más y sepas lo que realmente vales. Ya fue suficiente de permitir abusos por parte de la gente que te rodea. Eso también significa que no debes buscar a nadie que en el pasado te haya lastimado.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Recibirás una gran lección por parte de un familiar, así que no la dejes pasar por alto. Tómala como una enseñanza de por vida. Por otro lado, deja de pensar en lo que no pudo ser y concéntrate solo en tu presente.

LEO

Te darán la noticia de que alguien de tu familia espera un bebé y se te alegrará el fin de semana. En cuanto a tu pareja, debes analizar si realmente quieres seguir con ella a pesar de todas las limitaciones que te pone.

VIRGO

El tema del amor no andará del todo bien para ti, dado que los celos e inseguridades se harán presentes por parte de tu pareja. Lo único que tienes que hacer es evitar darle motivos para molestarse, sé más respetuoso.

LIBRA

La recomendación para el día de hoy es que no dejes que nadie te pisotee. A veces permites que tu pareja te envuelva en situaciones que te lastiman, pero no es necesario, tú vales mucho. No esperes que la gente sea como tú.

ESCORPIÓN

Tienes algunos objetivos en mente y tu carácter será el arma perfecta para lograrlos. Trata de vivir tranquilo y no limitarte a hacer nada a partir de hoy. Disfruta de cada cosa y situación que la vida te pone en frente.

SAGITARIO

Extrañarás mucho a una persona que en el pasado fue de gran importancia para ti. Querrás buscarle, aunque quizá ya no sea momento de hacerlo. Al final tú decides, es tu vida y solo tú tienes derecho a vivirla.

CAPRICORNIO

Este viernes te darás cuenta de que ya no eres la misma persona de antes, ya que tu percepción de ciertas cosas cambió. Si quieres una pareja, es hora de que te establezcas con alguien y dejes de buscar en varias personas lo que solo una te puede dar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

La recomendación de los astros es que no te permitas fracasar por nadie. Si una persona te lastima o te hace críticas dolorosas, déjala ir. Que ninguno de los comentarios que te hagan provoque que dudes de ti mismo.

PISCIS

Es probable que conozcas a una persona que terminará convirtiéndose en tu amor eterno. De igual manera, podría ser que alguien del pasado regrese y que en esta ocasión las cosas sí funcionen. Lo que sí es seguro, es que ahora serás feliz.

LA NACION