El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 21 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 21 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

La recomendación para este último día de la semana es que no tengas miedo de volver a enamorarte. Quizá en el pasado las cosas no salieron tan bien, pero no significa que siempre será así. Déjate llevar si es que tienes pareja y, si no, conoce gente nueva.

TAURO

Se impone que tengas un plan de emergencia en cuestiones de dinero por si las cosas salen mal, ya que podrías necesitarlo más rápido de lo que esperas. Evita dolores de cabeza futuros y ahorra para la posteridad.

GÉMINIS

A veces es bueno dejar a un lado las obligaciones para hacer lo que te causa felicidad. No te tomes todo tan en serio, sé un poco más relajado. Sostén las riendas de tu vida y comienza a realmente vivir, un trabajo se recupera, pero tu tiempo no.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

CÁNCER

Si tus amigos hacen cosas que no te gustan, no tienes por qué seguirles el paso. Toma tus propias decisiones y hazte a un lado si no empatizas con ellos. Recuerda que la gente que te quiere respetará tus convicciones.

LEO

Los astros te dicen que es hora de dejar de estar pendiente de la vida de los demás. A veces te preocupas demasiado por la gente y no siempre vale la pena. Ellos deben vivir por sí mismos y no esperar siempre que alguien les ayude.

VIRGO

Es hora de que fijes tu camino hacia el futuro y comiences a trabajar en él. No dejes que el tiempo pase porque terminarás arrepintiéndote. No importa si fallas, puedes volver a intentarlo siempre, lo importante es que comiences.

LIBRA

Es probable que muy pronto conozcas a una persona que te ofrecerá trabajo. Mantente alerta a tu alrededor y no rechaces a todo el que se acerque a ti. Hacer relaciones públicas te traerá beneficios después.

ESCORPIO

Si tienes pareja y esta empezó a demostrar menos interés en ti, no te deprimas. Puedes intentar contrarrestar la situación y preguntarle si hiciste algo que le provocara un malestar, pero si no, solo déjala ir.

SAGITARIO

Este viernes será el día ideal para que tomes esa decisión relevante sobre tu vida, no puedes postergarla más. Recuerda que si tú no lo haces, alguien más lo hará por ti, y no te gustará. Toma valor y decide con determinación.

CAPRICORNIO

Tus amigos criticarán el cómo tratas a tu pareja, ya que, desde su consideración, exageras con los buenos modales. Sin embargo, no dejes que esos comentarios te envenenen, de eso se trata el amor, de demostrarlo de la manera en la que a ti te nazca.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de la gente Instagram @mhoni1

ACUARIO

Una persona del pasado regresará a tu vida porque se siente todavía atada a ti. Lo que debes hacer es poner tus límites y no mantener contacto con ella hasta que la situación mejore. No cedas a sus peticiones solo porque te causa lástima.

PISCIS

La persona que está a tu lado en este momento está mintiéndote y tú no te das cuenta. Es probable que el día de hoy quiera contártelo, así que escucha y no te precipites. Dale espacio para que te lo explique todo sin prisa.

