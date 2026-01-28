IRS en Illinois: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

La temporada de impuestos correspondiente al año fiscal 2025, cuyas declaraciones se llevan a cabo en 2026, se desarrolla bajo un esquema normativo actualizado a nivel federal. En Illinois, las reglas impositivas que aplican a los inmigrantes no dependen de disposiciones estatales específicas, sino de la legislación nacional administrada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Fechas clave del IRS para la temporada de impuestos 2026

El calendario oficial del IRS fijó el inicio de la recepción de declaraciones para el lunes 26 de enero de 2026. Desde esa fecha, los contribuyentes ya pueden presentar sus formularios correspondientes a los ingresos obtenidos durante 2025.

La fecha límite general para presentar la declaración y pagar cualquier monto adeudado es el miércoles 15 de abril de 2026. En caso de no poder cumplir en tiempo, también hay mecanismos para solicitar prórrogas, aunque no eximen del saldo de los impuestos calculados.

El incumplimiento de este plazo puede derivar en cargos por intereses y multas, de acuerdo con la normativa vigente.

La obligación de declarar impuestos para los inmigrantes en Illinois

La legislación federal establece que la presentación de la declaración de impuestos no es opcional. Aunque el IRS utiliza el término “autoevaluación voluntaria”, este concepto se refiere al método mediante el cual el contribuyente calcula su propio impuesto, no a la posibilidad de omitir la declaración.

Para los inmigrantes que no cuentan con un número de Seguro Social, la ley contempla el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Este permite cumplir con las obligaciones fiscales, presentar formularios y realizar pagos ante la agencia federal.

Aquellos números que no fueron utilizados en una declaración federal durante 2022, 2023 y 2024 vencieron el 31 de diciembre de 2025, por lo que se deberían haber renovado antes de presentar la declaración en 2026. Si el ITIN no está vigente, el IRS puede rechazar o demorar el procesamiento de la declaración y de cualquier reembolso asociado.

Confidencialidad de la información fiscal y relación con el ICE

Una de las inquietudes frecuentes entre los inmigrantes en Illinois está relacionada con el uso de la información tributaria por parte de otras agencias gubernamentales. La ley federal establece protecciones específicas en este punto.

La Sección 6103 del Código de Rentas Internas dispone que los datos fiscales son confidenciales. El IRS no puede compartir esta información con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), salvo en casos limitados que involucren órdenes judiciales vinculadas a investigaciones criminales no relacionadas con infracciones migratorias.

La presentación de una declaración de impuestos, por sí sola, no inicia procedimientos migratorios ni genera notificaciones automáticas a las autoridades de inmigración.

Cambios introducidos por la ley “One, Big, Beautiful Bill”

La temporada 2026 es la primera en la que se aplican plenamente varias disposiciones de la ley conocida como “One, Big, Beautiful Bill”, firmada en julio de 2025 por Donald Trump. Esta normativa incorpora ajustes en deducciones, reportes y mecanismos administrativos.

Entre los cambios se encuentra la creación del nuevo Anexo 1-A (Schedule 1-A), que se utilizará para reclamar determinadas deducciones. Algunas de estas incluyen:

Cero impuestos en propinas : se excluyen del cálculo del impuesto federal.

: se excluyen del cálculo del impuesto federal. Cero impuestos en horas extra : una parte del pago por horas extra queda exenta de impuestos.

: una parte del pago por horas extra queda exenta de impuestos. Intereses de préstamos de autos : se permite deducir hasta 10.000 dólares siempre que el auto haya sido ensamblado en EE.UU. y se incluya su número de identificación (VIN) en la declaración.

: se permite deducir hasta 10.000 dólares siempre que el auto haya sido ensamblado en EE.UU. y se incluya su número de identificación (VIN) en la declaración. Deducción mejorada para personas mayores: se ha establecido un beneficio adicional de US$6000 para personas mayores de 65 años.

Sin embargo, el acceso a estas deducciones suele requerir un número de Seguro Social válido, lo que limita su aplicación para contribuyentes que declaran exclusivamente con ITIN.

El IRS avanza en la eliminación progresiva de los reembolsos mediante cheques de papel

Por otro lado, en materia de reportes, el IRS incorpora el formulario 1099-DA para transacciones con activos digitales, así como el uso del formulario 1099-K para pagos recibidos mediante aplicaciones, tarjetas o plataformas en línea.

Reembolsos y métodos de pago en la temporada de impuestos 2026

Otro cambio operativo relevante es la eliminación progresiva de los cheques de reembolso en papel. Por disposición ejecutiva, el IRS avanza hacia el uso exclusivo de métodos electrónicos.

El organismo recomienda que los contribuyentes cuenten con una cuenta bancaria para recibir los reembolsos mediante depósito directo. Este método reduce los tiempos de procesamiento y evita demoras asociadas al envío postal.